O rockové kapele The Killers se po vydání první desky Hot Fuss hodně mluvilo jako o nejlepší ostrovní kapele, která nicméně nepochází z Británie, ale ze Spojených států. A bylo to poměrně trefné označení, protože The Killers v roce 2004 přišli s příjemným mixem tvrdosti, melodičnosti a osudové naléhavosti, která byla tehdy tak typická pro Brity, a tak odlišná od běžné americké produkce symbolizované garážovými kapelami typu The Strokes nebo The White Stripes.

Vrcholným momentem The Killers se tak stalo album Sam`s Town, z něhož se stal globální hit a nevadské muzikanty vystřelilo mezi největší kapely vzniklé po roce 2000. Podobně jako třeba britští Muse však i The Killers začali řešit, kam z pomyslného rockového Olympu dál. A vydali se (opět jako Muse) do popových vod. Následovala trojice solidních, ale vcelku průměrných alb. Ta sice kapele rozšiřovala publikum a zajišťovala přítomnost v hitparádách, ale zároveň původní fanoušci ji začali opouštět. Nakonec ji opustil také jeden z klíčových členů kytarista Dave Keuning, bez kterého se kapela musela obejít od roku 2017.

Stále bez něj se The Killers nyní pokoušejí o jakousi syntézu obou částí kariéry na aktuální šesté řadovce Imploding the Mirage. Keuningův part na desce nahradil basák Mark Stoermer a řada hostujících muzikantů včetně legendárního Lind-seyho Buckinghama (známého z Fleetwood Mac). Možná právě to byl jeden z důvodů, proč kytara na desce nehraje prim a je výrazně elektronická.

To ostatně již naznačila čtveřice singlů, které vyšly před samotnou deskou. Především skladba Dying Breed s výrazným partem syntezátorů a také rychle pelášící píseň Caution, která sice nejprve odsýpá díky řízným riffům kytary, ale posléze i tady klávesy převezmou hlavní roli (až do finálního sóla).

Respektive, možná ne úplně hlavní, protože v tvorbě The Killers má značnou vůdčí pozici vokál frontmana Brandona Flowerse. Příjemná barva, schopnost opřít se do výšek a udržet je v obtížných melodických zákrutách, zkrátka takřka dokonalý hlas pro elektrizování desetitisícových davů na stadionu Wembley (kde The Killers vystupovali).

A přesně taková je vlastně i celá deska. Nabízí velké stadionové hymny, které nutí posluchače nejprve si podupávat a ve finále vyskočit z křesla. Není to však zadarmo. The Killers se často uchylují k postupům známým jako „osmdesátkový sound“. Ten slaví v posledních letech snad až příliš velkolepý návrat a ne každému posluchači to musí vyhovovat. Pokud byste k takovým lidem patřili, alespoň můžete Imploding the Mirage vnímat alespoň jako předzvěst podzimu, kdy už zase začnou vycházet novinky velkých kapel.