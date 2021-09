Životní cestu a kariéru zpěvačky, herečky, textařky a moderátorky Hany Zagorové, která oslaví 6. září pětasedmdesáté narozeniny, mapuje nový dokument z produkce TV Nova Nedělej Zagorku! režiséra a scenáristy Michala Čoudka. Premiérově bude uveden na obrazovkách TV Nova 2. září ve 22.10 hodin a od stejného dne bude k dispozici na Voyo.

V roce 1989 Hana Zagorová podepsala petici Několik vět, což vedlo těsně před pádem komunismu k dočasnému zákazu činnosti. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Bylo to přes rok a půl práce, zahrnující nakoukávání archivních záběrů či domlouvání respondentů do dokumentu. První verze filmu měla tři a půl hodiny,“ říká Michal Čoudek. Do příprav dokumentu se negativně promítla i pandemie.