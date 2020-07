Muselo uběhnout bezmála pět dekád, než se rodák z Toronta, usazený ve Státech, přestal bát vlastní minulosti. Nešlo přitom o nic nepředstavitelného, jen o rozchod dvou lidí, kteří se měli rádi. V roce 1974, kdy Neil Young dotočil album On The Beach, se mu na prahu třicítky začal sypat vztah s herečkou Carrie Snodgressovou.

Deprese a splín, jež následovaly, vytvořily podhoubí pro vznik další desky ta měla dostat název Homegrown a obsahovat hodně osobní písničky. „Snad až moc osobní,“ připustil Young zpětně. „Trochu mě to děsilo.“

Vylít si srdce

Vzhledem k tomu, že se muzikant v té době stále vezl na vlně svého největšího hitu Heart Of Gold, který se objevil na desce Harvest z roku 1972, nechtěl posluchače odradit příliš temnými myšlenkami. Rovněž se mu příčilo vylévat si srdce na veřejnosti. Vypsat se a vyzpívat z nešťastné lásky je jedna věc, šířit to v milionovém nákladu je ovšem něco jiného.

A tak si celé, už hotové album Homegrown strčil za klobouk a jako náhradu nabídl svým příznicům elpíčko Tonight’s The Night, po pravdě také ne bůhvíjak veselé. To měl připravené už od roku 1973, stačilo ho jen vytáhnout na světlo boží a za studena servírovat. Vzápětí se pustil do natáčení úplně nového alba Zuma.

Titul Homegrown se od té doby změnil v jakýsi přízrak, který Younga vytrvale pronásledoval. Neustále mu někdo připomínal, že má ve své diskografii minimálně jednu nevyřízenou položku.

A nutno říci, že postupem času takových „ztracených“ alb přibývalo. Příkladem je projekt Chrome Dreams, kterým se Neil Young zabýval v roce 1977. Kýžená nahrávka nikdy nedospěla k vydání a písničky z ní se dočkaly resuscitace až na albu Chrome Dreams II z roku 2007.

Jak vidno, čím je zarputilý folkrocker starší, tím méně starostí si dělá s chronologií. Svým věrným fanouškům tím už několikrát pořádně zamotal hlavu.

Nevesele divoký a smutně něžný

Desku Homegrown, jež za ty dlouhé roky nabyla téměř mytických rozměrů, odtajnil Neil teprve letos v červnu. Nyní si ji tedy všichni poctivě běží koupit a část lidí je nadšená, část rozpačitá. K poezii této zadumané kolekce, která celkem logicky neoplývá veselostí, se totiž člověk musí proposlouchat. Jednou si ji pustit nestačí.

Zdánlivě je to skrumáž malých nápadů, trochu neuspořádaná a divoká. Až když se s náladou alba seznámíme blíže, pochopíme, jak subtilní a něžné skladby zde zkroušená hvězda nabízí.

Některé (Love Is A Rose, Little Wing, Star Of Bethlehem či titulní píseň) už známe z jiných Youngových alb. Příjemným překvapením je hostování Robbieho Robertsona a Levona Helma ze skupiny The Band. Potěší i vokály Emmylou Harrisové. Homegrown není žádná velká deska, ale jako střípek do mozaiky splnila svůj účel.