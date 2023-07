Luka Bulić Zdroj: Jurdor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Češi z Prahy, Brna a města Plzeň… (Luka Bulić)

Do Chorvatska se vrátil cestovní ruch, čeští turisté jsou tam třetí nejpočetnější skupinou. Do země začali proudit novým vlakovým spojením, další pak využijí vlastních aut či přiletí. A Chorvati slaví. Tak moc je těší nebojácný přístup Čechů, že pro ně jeden z moderátorů tamního rádia Antena Zagreb Luka Bulić složil oslavný song. Zpívá v něm: „Češi z Prahy, Brna a města Plzeň zamířili do destinace Opuzen! A v žabkách se všichni vydají na horu.“ K poslechu zde.