„Jel jsem k Martě domů řešit nějaké pracovní věci a po cestě jsem přemýšlel, jak ji přemluvit, aby ještě jednou vystoupila. Tak mě napadlo, že bychom mohli udělat videoklip ke skladbě, která vyhrála skladbu století. Svůj nápad jsem sdělil Martě a ta souhlasila. K dokonalostí jsem již potřeboval jenom přesvědčit Dagmar Havlovou, protože pro ni jsem měl malou roli, kterou nemohl ale hrát nikdo jiný,” vysvětlil na křtu manažer zpěvačky Petr Větrovský, který se zhostil i role scénáristy a režiséra.

A bývalá první dáma nápad natočit k „Modlitbě“ klip kvitovala. „Byla jsme šťastná, protože je to hymna Sametové revoluce. Vždy, když tu písničku slyším, tak si vzpomenu na tu soudružnost, přátelství, čestnost, hrdost a nadějí, se kterou jsme tam na náměstích a ulicích stáli. Já jsem si Martiny písničky zpívala od malá a uctívala jsem ji, protože tu pomyslnou fangli držela za nás za všechny, co jsme mohli pracovat,” vyznala se Havlová na křtu.

Poslední koncert

Sama Kubišová na slavnosti zavzpomínala i na moment, kdy píseň zpívala před zaplněným Václavským náměstím. „Zavedl mě tam Ondřej Vetchý. On přišel a řekl: Paní Kubišová, on vás Václav Havel potřebuje. Tak jsem tam přišla, byla tam Vlasta Chramostová a spousta kamarádů a chartistů. Najednou mě Jirka Černý vyšoupl na balkon a řekl, že by to chtělo modlitbičku. Já si řekla: panebože, já jsem to skoro 19,5 roků nezpívala. Naštěstí ten zpěv nebyl tak hrozný, jak jsme si myslela,” rozesmála všechny svou skromností.

Píseň století s největší pravděpodobností zazní i na listopadovém koncertě Marty Kubišové v sále pražské Lucerny. A jak sama zpěvačka říká, tentokrát to bude již doopravdy naposledy.