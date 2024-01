Zdroj: Tom Beetz, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

B. B. King

„Hraju to, co cítím, není to nic naplánovaného."

Americký zpěvák, skladatel a kytarista se narodil 16. září 1925 ve státě Mississippi, kolébce blues. Krátce po válce odešel do Memphisu, kde vystupoval na ulici a také získal své první klubové angažmá. Po úspěchu nahrávky Woke Up This Morning pořídil starý autobus a s třináctičlenným orchestrem sjezdil Spojené státy od východu k západu. To mu zůstalo, protože na koncertních turné pak byl prakticky nepřetržitě až do své smrti v roce 2015.

Svými koncerty potěšil také fanoušky v Česku. Je zajímavé, že King téměř nepoužíval akordy a během zpěvu nehrál na kytaru a naopak. Impozantní muž, který všem svým kytarám říkal Lucille, inspiroval řadu skvělých muzikantů, například Erica Claptona, Jimiho Hendrixe nebo kapelu The Rolling Stones.

Zdroj: Youtube