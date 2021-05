Kritici jim dávali nálepky punk či nová vlna, Zuby nehty se však podobným škatulkám brání. Pro zpěvačku a klávesistku Marku Míkovou je to prostě muzika. „Dělaly jsme vlastní písničky s vlastními texty. Punk byl jednoznačně v urputnosti a nasazení, s nímž jsme tenkrát hrály. Většinou to začalo jednoduchým nápadem. Aranže se pak vytvářely tím nejdivočejším a nejnespoutanějším způsobem.“

Zuby nehty byly v osmdesátkách téměř dívčí kapelou. Čím jsou dnes? Neděsí vás, že existujete čtyřikrát déle než Beatles?

A pořád je to málo. Jako by ta největší hitovka měla teprve přijít. Člověk je tak nastavený, že si svůj věk nepřipouští a neuvědomuje, dokud mu to někdo nepřipomene. O tom je vlastně i naše nová písnička Paní 7. Bývaly časy, kdy jsme se paním tak trochu posmívaly, že sedí na náledí a hledí v dál a v dál a v dál, nebo mají těžké náušnice, uždibují dorty… Jenže teď? „Probudím se, už to chápu: ta paní jsem já.“

Pamatujete si ještě, jak jste vymýšlely jména kapel, ze kterých se vyvinulo to, co děláte teď? Proč jste si říkaly Plyn, jak jste přišly k Dybbuku a co jste chtěly říct názvem Zuby nehty?

S Plynem je to přece známá historka, jak šly jednou zakládající členky kapely Pavla Fediuková (baskytara) a Hanka Kubíčková (bicí) ze školy domů a Pavla se zeptala: „Tak co si, Hanko, pustíme?“ No a Hanka odpověděla: „Plyn.“ Tak vznikl název našeho prvního uskupení. K tomu patří výkřik: „Turn on the gass and the gass will turn you on!“ S Dybbukem to bylo tak: Na rádiu Svobodná Evropa byl předčítán seznam nežádoucích kapel a mezi jinými zmiňovali také Plyn. Řekly jsme si, že pokud chceme dál hrát, není nic snazšího než se přejmenovat, jako to ostatně udělala spousta dalších kapel. Naše tehdejší klávesačka Vendula Kašpárková zrovna četla knížku Josepha Hellera Gold za všechny peníze – a tam našla slovo Dybbuk. Líbilo se nám, ačkoliv nikdo z nás neměl ani potuchy, co znamená. A Zuby nehty? Držely jsme se muziky zuby nehty… Původně šlo o název nové kapely, vzniklé po rozpadu Dybbuku. Zůstala jsem já a Pavla, přidala se Naďa Bilincová, Tomáš Míka, Michal Lang, Honza Lorenc… Ale čas to poskládal tak, že se nakonec všechny holky z Dybbuku do Zubů nehtů vrátily.

Dnes už ve světě i tady působí dost ženských hudebních sestav. Ale v době, kdy jste začínaly, jste musely na české scéně působit poměrně exoticky. Bylo těžké vydobýt si respekt?

Myslím, že jsme hlavně válčily s tím, aby to byla dobrá muzika. Když jsme měly poprvé vystoupit, chtělo to pěknou dávku odvahy. Pamatuju se na výkřiky: „Přineste zrní!“ Nejdřív mě polilo horko a pak se dostavil vztek. Pořádně jsme to rozbalily, hrály jsme jako o život, abychom to všem ukázaly. Nebo nápis Pusinky z filozofické fakulty… Ale to už byl spíš humor spřízněných duší. Muzikantský respekt jsme si moc vydobývat nemusely, aspoň já jsem to tak nevnímala. Hledaly jsme vlastní cestu, nikoho jsme nekopírovaly. Bavilo mě hrát a zpívat, znovu a znovu unášet publikum do jiných světů. Rozdmýchat v nich touhu tancovat a pomocí textů je buď rozesmát, nebo rozbrečet.