Už tehdy spatřilo světlo světa Královo zdánlivě poslední, posmrtně vydané cédéčko Smile. To při vší úctě k zesnulému hitmakerovi působilo spíše jako rozpracovaný demosnímek než hotový produkt. Ale Undiscovered je jiná káva! Bez nadsázky lze říci, že před sebou máme další – a rozhodně ne nejhorší – řadovou desku tohoto nenápadného mistra.

„Po Ivanově odchodu jsem roztřídila všechny jeho věci a našla řadu audio i videozáznamů,“ říká Cindy. „Melodie, nápady, kousky filmů – často v předpotopních formátech, zaznamenané v průběhu několika desetiletí. Postupně se tím prokousávám, časem toho jistě bude k vydání víc.“

Prozatím vybrala devět písniček, jež mají všechno, co od Králova odkazu čekáme. Údernost, styl a jednoduchou strukturu, založenou na pár akordech. U někoho jiného by to možná nestačilo, ale rodák z Prahy se ve světě proslavil právě díky své přímočarosti a rockerskému tahu na branku. Nejinak je tomu u jeho největšího hitu Dancing Barefoot, který v roce 1979 nazpívala Patti Smithová.

Kromě účinkování v kultovní skupině Patti Smith Group se Král v Americe prosadil i jako člen populárních Blondie, načež mu hodil lano Iggy Pop. Natáčel v Hendrixově studiu Electric Lady, pracoval s Johnem Calem či Toddem Rundgrenem. K jeho kamarádům patřili David Bowie i Bono Vox z U2.

Vítr v otevřeném okénku

Po revoluci se Ivan Král stále častěji zapojoval i do hudebního dění u nás. Produkoval album skupině Lucie, pomohl k zajímavé nahrávce nestorovi českého divadelnictví Jiřímu Suchému. Svým stylem ovlivnil zásadní desky českých kapel Garáž, Walk Choc Ice, Alice nebo Mňága a Žďorp. S Davidem Kollerem, Ivanem Hlasem a Karlem Šůchou založil krátkodechou superskupinu Alias a naposledy se podílel na desce Spousta andělů zpěvačky Anety Langerové. Přitom však nezapomínal na vlastní tvorbu. Neokázale krásné balady i špinavě ostré pecky psal až do konce svých dnů.

„Ivan měl při skládání svůj postup,“ vysvětluje Cindy Hudsonová. „Na konci musely všechny písně obstát v testu. Ten spočíval v tom, že hudba musela znít skvěle při rychlé jízdě autem, kdy vás ohlušuje vichr fičící otevřenými okénky. Pokud tomu tak bylo, tak si ji Ivan nechal… Písničky na albu Undiscovered tímto testem prošly.“