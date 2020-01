Dnes, v osmnácti letech, má na kontě debutové EP Zhasni den, čtyřicet koncertů s kapelou Jelen či předskakování skupině Divokej Bill na jejich narozeninovém koncertě pro téměř sedm tisíc lidí. Nyní vydává nový singl i s videoklipem Neposloucháš, ke kterému si sama napsala text a doprovodila se na kytaru.

První oficiální singl Neposloucháš vychází pod taktovkou producentů Martina Ledviny a Ondřeje Turtáka, známého jako ODD. Nový singl popisuje autorka jako svou srdcovku, jež vypovídá o dnešní trochu zběsilé době, kdy na sebe sice mluvíme, ale často se vůbec neposloucháme.

„Píseň je pro mě i milostnou zpovědí a příběhem toho, že každý z nás někdy myslí na někoho, na koho by zrovna myslet neměl nebo nechtěl,“ říká o singlu Tereza a povzbuzuje fanoušky, aby si v textu našli svůj vlastní příběh.

Otevřený konec

K poslouchání a přemýšlení přímo vybízí i konec videoklipu, který režisér Ondřej Kudyn nechal otevřený, aby si nakonec mohl každý dosadit svůj vlastní závěr. O natáčení klipu mluví Tereza s úsměvem. Vzpomíná, jak se všichni ráno naskládali do auta a od rána do večera jezdili a točili po celé Praze. „Panovala skvělá atmosféra a já doufám, že je to z videoklipu cítit,“ komentuje autorka.

Tereza Balonová se pyšní vedle naprosto unikátního hlasu a projevu celkovým muzikantským talentem. Jak říká její producent Martin Ledvina: „Tereza plynule přechází od nástroje k nástroji, a s každým si dělá, co chce, vládne andělským hlasem, který ve svojí vyzrálosti a emocionálnosti nemá obdoby.”

Texty si píše sama a na svůj věk jim dává nevídanou hloubku. Doprovází se pouze kytarou a looperem – zařízením, které nahrává a vrství zvuky přes sebe. Používá ho Terezin vzor - Ed Sheeran, od kterého se neustále inspiruje.

Nejmladší naděje české pop music má na nadcházející rok velké plány. Kromě maturity bude pracovat na písních svého debutového alba, které je naplánované na rok 2021.