V tu dobu již věděl, že rekviem, které původně psal a komponoval pro svého newyorského přítele Huberta Wiesenmaiera, věnuje právě všem obětem 11. září. „S newyorským přítelem jsme se domluvili, že jej budeme dedikovat jak jim, tak i těm, kteří rukou terorismu kdy umřeli,“ řekl k Oratio Spei (Modlitba za naději) její autor.

Jeho rekviem, které mělo premiéru v roce 2006 v německé Fuldě a zaznělo i přímo v Americe při připomínce desátého výročí teroristického činu, je založeno na tradiční latinské mši za zemřelé.

Od těch tradičních se ale liší, neboť nesetrvává jen na strachu ze smrti, ale přináší i naději na věčný život. „Hlavní idea nebyla popis samotných událostí, kdy by hudba byla symfonickou básní, ale hluboce mne inspiroval samotný text mše. Tu jsem jen trochu upravil a je to vlastně rozhovor duše odcházející z tohoto světa se svým stvořitelem,“ dodává Filas.

Ten, stejně jako mnoho jiných, přesně ví, kde a při čem jej zastihla zpráva o dění v New Yorku před dvaceti lety.

Opus zazní na dvou pietních večerech

„Zrovna jsem něco komponoval. V tom zazvonil telefon a maminka mi řekla, ať se jdu honem kouknout na televizi. V první chvíli jsem tomu, co jsem viděl, nevěřil a ptal se mamky, zda to není jen nějaká reklama na sci-fi. Bohužel tomu tak nebylo. A to jsem si už myslel, že v civilizovaném světě, který zažil hrůzy první i druhé světové války, nic podobného už nehrozí,“ popisuje skladatel.

Jeho opus, který věnoval všem obětem mezinárodního terorismu, zazní v New Yorku i letos. A to na dvou pietních večerech s názvem Rekviem 2021. Ty se uskuteční 9. a 10. září. Jejich součástí bude digitální projekce spojená s videomappingem připomínající výročí tragické události. Obrazy multimediální show doplní pak doplní právě rekviem Oratio Spei.