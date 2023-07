Niall Horan z One Direction se vrátí do Česka. Příští rok vystoupí v Praze

Čtvrteční vystoupení Nialla Horana na festivalu Colours of Ostrava nebude poslední příležitostí, jak tuto superstar slyšet naživo. Již příští rok totiž Horan přijede do Česka znovu. A tentokrát do Prahy do Sportovní haly Fortuna, kde se zastaví v rámci své šňůry k jeho aktuální desce The Show.

Niall Horan | Foto: se svolením Live Nation