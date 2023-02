Ceny Grammy ovládla Beyoncé. Zpěvačka pokořila historický rekord

V nejsledovanější kategorii Album má šanci uspět kromě Žbirky také zpěvák 7krát3 s deskou II a kapela Vypsaná Fixa se svými Kusy radosti. Jak 7krát3, tak Vypsaná Fixa se mohou v letošním roce stát držiteli hned tří andělských sošek. Zpěvák 7krát3 je dále nominovaný v kategoriích Sólový interpret a Videoklip, Vypsaná Fixa pak jako Skupina roku a v kategorii Rock. Akademii oslovila také zpěvačka Pam Rabbit se svojí prvotinou Mom, I’m Lost, díky které si Anděla může odnést za Sólovou interpretku a Objev.

NOMINACE



Ceny České hudební akademie – Anděl Coca-Cola 2022



Album

7krát3 – II

Vypsaná Fixa – Kusy radosti

Miro Žbirka – Posledné veci



Skladba

Ewa Farna – Verze 02

Mirai – Vedle tebe usínám

Miro Žbirka – Nejsi sám (feat. David Žbirka)



Skupina

Prago Union – Příduhned

Vltava – Spass muss immer sein

Vypsaná Fixa – Kusy radosti



Sólová interpretka

Lenny – Heartbreak Culture

Pam Rabbit – Mom, I‘m Lost

Radůza – Nebe je odemčené



Sólový interpret

7krát3 – II

Dan Bárta – Jedním dechem

Miro Žbirka – Posledné veci



Objev

Calin – Popstar

Pam Rabbit – Mom, I’m Lost

Rozálie – Korzetiér



Videoklip

7krát3 – Vojín Ryan (režie V. Jelšíková)

Lazer Viking – Yr Body (režie J. Walker)

Tata Bojs – Holka z plakátu (režie D. Mencl)



Alternativa a elektronika

Kalle – Under the Black Moss

Tamara – Anderson

Anna Vaverková – Roztomilá holka



Folk

Vladimír Javorský – Ještě je

Robert Křesťan & Druhá tráva – Díl druhý

My3.avi – Realita sen



Jazz

Štěpánka Balcarová – Štěstí

Jaromír Honzák – Twenties

Vertigo – Nic



Klasika

Hana Blažíková, Collegium Marianum – Michna: Česká mariánská muzika – Lilium mezi trním

Pavel Haas Quartet, B. Giltburg, P. Nikl – Johannes Brahms: Kvintety op. 34 & 111

SOČR, Marko Ivanović – Miloslav Kabeláč: Mysterium času



Rap

58G – City Park

Rest & DJ Wich – Tlak

Robin Zoot – Make Sudety Great Again



Rock

Insania – GRRRotesky

The Atavists – Prettier Than You

Vypsaná Fixa – Kusy radosti



Slovenské album

Korben Dallas – Deti rýb

Richard Müller – Čierna labuť, biela vrana

Miro Žbirka – Posledné veci