Norah Jones zkouší nové cesty

Zní to jako broukání do ouška, ale je v tom kromě erotiky také notná dávka melancholie a odevzdání. Americká zpěvačka a pianistka Norah Jones nikdy nikam nespěchala. Na nové desce Pick Me Up Off The Floor se však položila do své muziky s takovou malátnou rozkoší, jako by se v ní chtěla rozplynout.

POKAŽDÉ JINÁ. Mezi melancholií a nonsensem tam se nachází svět podle Norah Jones. | Foto: Diane Russo