Po dlouhých sedmi letech vydala kapela Metallica další očekávanou desku, tentokrát nazvanou 72 Seasons. Obsahuje dvanáct zbrusu nových tracků v celkové stopáži 77 minut z produkce Grega Fidelmana, Larse Ulricha a Jamese Hetfielda. Poslední jmenovaný také vysvětlil poselství alba, jehož název je založen na 72 ročních obdobích, které se během osmnácti let života vystřídají. „Prvních osmnáct let života formuje naše pravé a falešné já. Rodiče nám řekli, kdo jsme. Možné zaškatulkování našich osobností. Nejzajímavější na tom je studovat, jak to ovlivňuje naše současné vnímání světa,“ říká Hetfield.

Novinka 72 Seasons je dvanácté studiové album legendární americké kapely a vychází na CD a LP.

