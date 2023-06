Rick Astley: Hold Me In Your Arms / Deluxe / Remastered (RCA)

Rick Astley: Hold Me In Your Arms / Deluxe / RemasteredZdroj: (RCA)

Britský zpěvák a skladatel se nejvýrazněji proslavil singlem Never Gonna Give You Up z roku 1987, který se stal číslem 1 v pětadvaceti zemích světa. Spolupracoval na něm s památnou trojicí Stock - Aitken - Waterman, která pomáhala i dalším tehdejším hvězdám včetně Kylie Minogue.

Za nahrávku Hold Me In Your Arms získal Astley cenu Brit Awards. Do roku 1993, kdy ukončil kariéru, prodal přes čtyřicet milionů desek. Na scénu se potom vrátil až v roce 2001 s albem Keep It Turned On. Reedice zpěvákova druhého úspěšného alba Hold Me In Your Arms vychází u příležitosti 35. výročí svého vydání v remasterované podobě na LP a 2CD.

Zdroj: Youtube