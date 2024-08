| Video: Youtube

Kabát: nový klip Oni (Warner Music)



Skupina Kabát zveřejnila jako pozvánku na Po čertech velký turné 2024 klip k písni ONI z posledního studiového alba El Presidento. Chystanými koncerty oslaví pětatřicet let svojí existence ve stejné sestavě. Klip ONI natočil Kabát na červnovém koncertu v Jihlavě v rámci Vysočinafestu. Už tam představil fanouškům část vizuálních vychytávek a vyzkoušel téměř celý playlist, který si pro podzimní turné připravil.

Jedinou nejistou zastávkou turné byla Olomouc. Kapela do minulého týdne čekala na povolení od úředníků zahrát na místním zimáku, nakonec museli místo konání přesunout jinam. „Obrátili jsme se na město Prostějov a jeho zimní stadion, a ti nám obratem nabídli azyl pro náš koncert. Všichni, kterých se to týkalo, a potřebovali jsme jejich souhlas, nám vyšli maximálně vstříc. My jim za to moc děkujeme! S ohledem na vzdálenost od Olomouce to považujeme za ideální možnou náhradu a všechny olomoucké fanoušky tímto zveme do Prostějova,“ říkají Kabáti.

Podzimní výroční turné, na kterém oslaví 35 let ve stejné sestavě, je naplánovaný na 26. října.

close info Zdroj: se svolením Ondřej Pýcha zoom_in Kabát.