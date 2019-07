OBRAZEM: První den festivalu Colours of Ostrava. Zahrály Buty i zpěvačka MØ

Ostravská legendární skupina Buty zahájila ve středu v areálu Dolních Vítkovic 18. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. V průběhu hvězdného večera vystoupili mimo jiných i Florence and the Machine a zpěvačka MØ.

Autor: Břetislav Uhlář