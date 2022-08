OBRAZEM: Metalový svátek. Druhý den Brutalu ovládli kanibalové z Ameriky

Druhým dnem pokračoval ve středu v utrobách josefovské pevnosti metalový svátek. Kromě muziky Brutal Assault opět nabídl i pestrou nabídku kostýmů, ze kterých by asi lifestylové magazíny trnuly hrůzou. Ale o to přeci jde a k menu, které přehlídka toho nejlepšího na metalové scéně nabízí, to zkrátka neodmyslitelně patří.

Jedna z hvězd večera - američtí Cannibal Corpse | Foto: Deník/Petr Vaňous