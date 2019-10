OBRAZEM: Zlatý hlas Česka. Milovník žen. Jak šel čas s Karlem Gottem

Veřejností dnes otřásla smutná zpráva o úmrtí Karla Gotta. Zpěvák v posledních měsících trpěl akutní leukémií, které bohužel podlehl. Během desítek let své kariéry nazpíval stovky písní a nesmazatelně se zapsal do dějin českého národa. Jak šel čas s tímto nezapomenutelným gentlemanem? Podívejte se do naší galerie.

Snímky z akce Zlatý slavík, která se konala na přelomu března a dubna 1965 v Jeseníku. | Foto: Státní okresní archiv Jeseník

