Přibelhal se na pódium s hůlkou, usedl na křeslo a už z něj nevstal. Přesto britský zpěvák Phil Collins během svého úterního koncertu v pražské O2 areně dokázal všechny ostatní zvednout ze židlí.

V pražské O2 Areně vystoupil 25. června 2019 britský zpěvák Phil Collins na svém turné nazvaném Still Not Dead Yet Live. | Foto: Deník / Jiří Janda

Když se někdejší hitmaker Phil Collins rozhodl pojmenovat své comebackové turné Still Not Dead Yet (Ještě nejsem mrtvý), nevěděl, chudák, s čím si zahrává. Jednou takhle v noci v hotelovém pokoji vstal, že si dojde na toaletu, a pak už ví jen to, že letěl k zemi a hlavou se přitom udeřil o židli.