Dvakrát byl hvězdou Bernard Festu, na festivalu na humpoleckém Horním náměstí vystoupil v letech 2017 a 2018. „V roce 2017 k nám přijel krátce poté, co se uzdravil z tehdejší nemoci a vracel se ke zpívání, a byl úžasný. Měl zazpívat šest nebo sedm písniček, o polovinu svoje vystoupení prodloužil a kdyby Ivanka, která na něho dohlížela, nezasáhla, zpíval by tehdy dál,“ zavzpomínal na Karla Gotta hlavní pořadatel Bernard Festu a mluvčí Rodinného pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek.

Byl to právě Karel Gott, kdo v roce 2017 Horní náměstí vyprodal. On tehdy přinesl do Humpolce nebývalou pozitivní energii, pořadatelé Bernard Festu dokonce zajišťovali projekci Gottova vystoupení v parku Stromovka na obří plátno, neboť všichni zájemci se na samotný festival nevešli. Legendární umělec byl pro změnu nadšený z Humpolce. „Po jeho vystoupení jsme seděli v salonku v hotelu Kotyza a Karel Gott žasl nad atmosférou, která na zaplněném náměstí před hotelem panovala,“ vybavil si dva a čtvrt roku staré okamžiky Zdeněk Mikulášek. „Setkání s ním byla vždycky milá,“ dodával.

I to bylo důvodem, že se zpěvák v roce 2018 na Bernard Fest vrátil.

Zdeněk Mikulášek v souvislosti s Gottovým úmrtím připomněl, že pivovar spolupracoval s Karlem Gottem i s jako výtvarníkem. Díky tomu s ním byli ještě v těsnějším kontaktu lidé z marketingového oddělení humpoleckého pivovaru. „Karel Gott namaloval pro naši speciální vánoční produkci čtyři obrazy, čtvrtá edice bude součástí vánoční nabídky pivovaru v letošním roce,“ poukázal na jiné spojenectví mezi Rodinným pivovarem Bernard a Karlem Gottem Zdeněk Mikulášek.

Zmíněná edice nese označení Limited art edition Karel Gott. Luxusní lahve, v nichž se Bernard Bohemian Ale s originální Gottovou etiketou prodává, se za uplynulé tři roky už dokázaly stát hodnotným sběratelským artefaktem. „Byli jsme domluveni na pěti edicích, tu pátou už Karel Gott bohužel nedokončí,“ uzavřel vzpomínky Zdeněk Mikulášek.