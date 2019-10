Proč jste se rozhodli zpívat písně právě Karla Gotta?

Já ho miloval od dětství. Patřil k naší rodině, poslouchali jsme jej o svátcích i o víkendech. Navíc jsem na to měl hlasivky i kladný vztah k hudbě. Muzika tak přirozeně vedla k němu.

Co pro vás ztělesňuje?

Měl styl a úroveň. Byl má doživotní inspirace, motivace a neodmyslitelná součást života. Nesl poselství.

Jaké?

Dobrou náladu. Byl součástí veselých chvilek, pohody a radosti, stejně tak jsem se k němu ale obracel a hledal útěchu ve smutných chvilkách.

Která píseň je vaše nejoblíbenější?

Stokrát chválím čas. Zpívám ji nejraději a vím komu. Má nádherný text i melodii, ale do každé situace se hodí jiná píseň.

Sklízeli jste úspěch u posluchačů?

Ano, lidé Karla Gotta mají moc rádi. Naší snahou bylo, abychom kousek toho božského přenesli našemu publiku.

Byl opravdu božský?

Ano. Vše co se o něm říkalo, byla pravda. Měl auru. Když vešel do místnosti, lidé stáli v pozoru.

Myslíte si, že spojoval společnost?

Jednoznačně. Obávám se, že to byla jedna z posledních osobností takového formátu. Jsou na něj hrdí mladí i staří, patřil k životu mnoha lidí. Ráno koncentroval na západě a večer na východě. Nikomu to nevadilo. Byl jako hora Říp. I přes všechny změny, on pořád stál.