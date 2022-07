OBRAZEM: Ohlédnutí za Colours of Ostrava 2022. Festival příští rok zdraží

Hvězdní Twenty One Pilots, The Killers, LP a Martin Garrix. Méně známější hudebníci, které šli mnozí návštěvníci na festival takzvaně „objevit“, opět osobnostmi napěchovaný diskuzní Meltingpot, plejáda chutí ve stáncích i bohatý doprovodný program pro každého. To přinesl právě skončený ročník festivalu Colours of Ostrava, který královsky bavil.

Hudební festival Colours of Ostrava 2022 v Dolní oblasti Vítkovice. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň