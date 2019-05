Americký zpěvák Michael Bolton, který po celém světě prodal přes 75 milionů alb a získal dvě ceny Grammy, zavítá v létě na Moravu. V pátek 9. srpna zahraje v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci.

Michael Bolton | Foto: BrainZone

Po koncertní zastávce v pražské Lucerně před jedenácti lety to bude teprve jeho druhé vystoupení v České republice. Šestašedesátiletý interpret poprockového hitu When A Man Loves A Woman představí tuzemskému publiku naživo i své další známé písně, například How Can We Be Lovers nebo Said I Loved You…But I Lied.