Skupina Olympic natáčela klip k písničce Pálím tvář z jejich zatím posledního alba Kaťata. Klip se natáčel v kulturním centru Labuť v Říčanech. Podmínkou bylo, že všichni zúčastnění museli mít negativní test na covid-19. Frontman Olympicu Petr Janda to sám řádně kontroloval. V pauze natáčení vznikla i zdravice kapely určená speciálně čtenářům Deníku.

Kapela Olympic natáčela nový videoklip k písničce Pálím tvář | Foto: Olympic

„Za rok a půl budeme slavit šedesátiny, a to není jen tak. V životě lidském to je slabota, ale v životě kapely je to opravdu složité. Zatím jsme všichni zdraví a v pořádku, takže doufám, že za rok a půl se někde uvidíme,“ řekl mimo jiné Petr Janda. Původně se měl dotáčet ještě klip k songu Nemám páru, ale hlavní kameraman Jiří Vrkoslav bohužel dostal infarkt, takže na další video skupiny Olympic si budeme muset ještě počkat.