S jakým úspěchem se setkaly písně z nového alba Kaťata u posluchačů? Petr Janda: Jak u kterých. Naši fans to vzali převážně dobře. Část těch starších byla trošku zklamaná, protože tam nejsou písně typu Osmý den či Jasná zpráva, a celé to album je na ně moc tvrdé. Kritika to ale vzala jednoznačně pozitivně, z čehož jsem měl radost.

Pavel Březina: Je pravda, že jsme trochu zariskovali a natočili rockovější, tvrdší desku. Ale odezva fanoušků je podle mne skvělá. Desku si chválí a to je pro nás to největší ocenění. Taky bych chtěl zmínit, že deska Kaťata dostala Zlatou desku od vydavatelství Supraphon za velmi úspěšný prodej, a to je v dnešní době opravdu úspěch.

Jaký vliv měla a má podzimní vlna covidu na Olympic i na vás osobně?

Milan Broum: Pro nás všechny dost zásadní, a pro mě osobně jediné pozitivum za současné situace je více času na rodinné aktivity.

Pavel Březina: A samozřejmě největší vliv měl covid na počet koncertů. Některé musely být přesunuty, některé i zrušeny. Není to dobrá situace pro kulturu obecně, ale možná i proto se snažíme odehrát každý koncert naplno, jako by byl na dlouhou dobu ten poslední.

Petr Janda: Za prvé jsem covid chytil od své devítileté dcery, která ho přinesla ze školy, a dodnes to cítím. Covid se mi teď neustále připomíná. Byl jsem dvakrát očkovaný, a tak byl průběh nemoci slabý. I když ten neustálý kašel byl pěkně otravný.

Vaše kapela funguje už několik desetiletí. Stalo se vůbec někdy, že byste spolu trávili Vánoce?

Petr Janda: Ne, nepamatuji se. Měli jsme se za celý rok dost.

Milan Broum: Vánoce jsme vždy trávili v rodinném kruhu. Přestože jsme dříve hodně hráli – i 200 až 250 koncertů ročně, vánoční svátky jsem trávil vždy se svojí rodinou.

Zahráli jste si s Olympicem také nějakou vánoční koledu?

Pavel Březina: Jsem v kapele krátce a nevím, jak to měli kluci dříve, ale zatím jsme si spolu koledu nezahráli… Nicméně jsem objevil krásnou olympickou píseň Vůně Vánoc z roku 1970, kterou jsem vůbec neznal. Doufám, že si ji letos spolu zahrajeme.

Petr Janda: Musím Pavla doplnit, koledy jsme si taky zahráli. Dokonce jsme natočili album z vánočních koled a na vánočních koncertech jsme vždycky nějakou hráli.

Milan Broum: To je pravda. Během těch let to bylo několikrát. Bývalo tradicí, že jsme mívali vánoční koncert v Lucerně, kde koledy nesměly chybět, a dokonce jsme nastudovali Rybovu Českou mši vánoční. A to CD, které zmínil Petr, se jmenuje Rockové vánoce s Olympikem.

Můžete popsat, jak obvykle trávíte Štědrý den a vánoční svátky?

Petr Janda: Klasicky. Máme se rádi, děti se těší na dárky, strojíme stromeček, já dělám bramborový salát a postarám se o kapra, ozdobíme i zahradu a těšíme se.

Milan Broum: Ctíme české tradice, štědrovečerní menu je klasické – kapr a bramborový salát. Před večeří si přejeme navzájem vše dobré a lámeme vánoční oplatek.

Pavel Březina: Víte, já jsem konzervativní a mám rád klasické české Vánoce. Takže Štědrý den je klasika: k snídani si dáme vánočku a pak s dcerkou Lucinkou strojíme vánoční stromeček. Odpoledne jdeme na procházku i s pejskem. Samozřejmě držíme půst, abychom viděli zlaté prasátko. Štědrovečerní večeře je také tradiční – rybí polévka a kapr s bramborovým salátem. Po večeři přijde Ježíšek a my si jdeme vybalit dárky. Vánoce mám opravdu od malička moc rád. No a další dny pak objíždíme babičky a dědečky… Zkrátka užíváme si to.

Kdyby vám Ježíšek mohl splnit jedno přání, jaké by to bylo?

Martin Vajgl: Určitě to nebude přání nijak originální, protože by se na něm shodla asi většina lidí. Pokud by bylo možné jako mávnutím kouzelného proutku ukončit současné problémy světa a nejen ty týkající se pandemie, pak by to byl ten nejkrásnější dárek pro všechny.

Milan Broum: Co jiného si v dnešní době přát, než zdraví všem lidem dobré vůle?

Petr Janda: Aby mi Ježíšek ubral alespoň dvacet let.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Petr Janda: Moje plány bohužel, nezávisí na mně, ale na tom, jak bude vypadat situace s covidem. Všechno se teď točí kolem toho a už mě to nebaví. V každém případě se připravujeme na šedesátku Olympicu a já teď momentálně dodělávám nové sólové album .

Milan Broum: Moje nejbližší osobní přání je, abych se mohl v dohledné době setkat se svou dcerou a vnoučaty v USA, kde žijí. Hodně se mi po nich stýská.

Pavel Březina: S kapelou máme spoustu plánů. Na jaře chceme natočit singl, na což se hodně těším. A největší událost, která Olympic čeká, je určitě zmíněná oslava šedesátin kapely. Přípravy jsou v plném proudu a my doufáme, že se máte na co těšit