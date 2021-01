„John Lennon je pro mě ikona a jeho filozofie pro mě byla vždy životní inspirací. Proto se píseň jmenuje Myšlenky Johna Lennona. Hudební produkce se ujal renomovaný producent Dalibor Cidlinský jr. a jeho aranžmá také chvílemi odkazuje na typický zvuk Lennonových skladeb, avšak v současnějším pojetí.

K písničce jsem natočil klip s režisérem Tomášem Krejčím jako poděkování za inspiraci tomuto liverpoolskému rodákovi. Díky animaci v něm ožívá i legendární Lennonova zeď na pražské Kampě,“ říká Brzobohatý.

Zrála ve vás myšlenka vzdát hold Lennonovi dlouho, nebo šlo v době koronaviru o momentální rozhodnutí?

Píseň jsem napsal už před dvěma lety. Mám rád citáty Johna Lennona. A když jsem si je zrovna tehdy pročítal, tak mě to nějak inspirovalo a píseň byla hotová. Nic významného se s ní ale nedělo až do chvíle, kdy měl John Lennon výročí. Přišlo mi to jako hezké gesto úcty a respektu k člověku, který se zásadním způsobem podílel na směru proudu populární hudby. Věřím, že je důležité, zvlášť v dnešní době, abychom si vážili vzorů, které za to stojí a jejichž myšlenky mají možnost formovat naše charaktery.

Zdroj: Youtube

Vydavatelství Universal Music navíc před Vánoci vypustilo do světa vaši skladbu a videoklip k filmu Matky. Obecně vzato – co musí předloha filmu mít, abyste se rozhodl spolupracovat na něm? A jak se vám tvořilo na téma matek? Bylo to, myslím, poprvé…

Ano, hudbu k filmu na toto téma jsem dělal poprvé. Obecně jsem předtím příliš komedií nedělal, ale o to víc jsem si to užil. Nicméně režisér filmu Vojta Moravec měl o znění hudby ve filmu naprosto přesnou představu. Přál si, aby scénickou hudbu nahradily písně. Ono to občas funguje a já to mám taky rád, ale znamenalo to pro mě napsat třináct různých písní, které se odlišovaly žánrem, dynamikou i interpretem. Sice to byla docela fuška, ale nakonec si myslím, že to bylo dobré řešení a filmu ty písně sluší a pěkně to dohromady funguje. Věřím, že až se otevřou opět kina, tak si film svoje diváky a hlavně maminky divačky rozhodně najde.

A na čem děláte teď? Jste pracovitý umělec, určitě vám hlavou proudí spousta nápadu a myšlenek.

Je fakt, že je tahle doba naprosto ideální pro tvůrčí psaní. Nekoncertuju a nemůžu s nikým na schůzku, takže většinu času trávím doma a rozhodně se nenudím. Dopsal jsem jeden nový muzikál a na dvou dalších pracuji. Do toho dopisuji knížku o hudbě a jeden scénář k televiznímu seriálu. A jako takovou pomstu téhle pandemické situaci jsem vymyslel stolní hru, kterou budeme vydávat v březnu.