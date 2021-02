„Jsou tam dva nové songy ode mě, což se mi už dlouho nepovedlo,“ přiznává. „Další čtyři jsem otextoval, dvě novinky jsou od kolegů, se kterými jsem točil, a jedna je klasická ,hlasovka‘. Vlastně jde o kapelovou záležitost akorát, že ta kapela neexistuje.“

Je možné, že jste od alba Rockin’ the Blues z roku 1987 žádnou jinou sólovku neudělal? A proč jste se pro ni rozhodl právě teď?

Je to skutečně pravda. Jako by se uzavíral kruh… Tehdy to byla fakticky deska Žlutého psa a přátel, ale vydavatel Artia trval na tom, že album vyjde pod mým jménem. Žlutý pes ještě nebyl oficiálně uznanou kapelou, i když jsme spolu hráli skoro deset let. No a teď, po dalších třiceti letech, jsem měl zase chuť vrátit se do toho pravěku, kdy jsme s Ivanem Hlasem začínali jen tak se španělkami a foukací harmonikou.

Na desce zpíváte i jednoho Boba Dylana. Proč jste si z jeho širokého repertoáru vybral právě píseň Desolation Row? Skladba je původně z alba Highway 61 Revisited, které začíná legendární peckou Like a Rolling Stone. Vzpomínáte si, kdy jste tohle elpíčko slyšel poprvé?

Kdysi dávno jsem od jedné americké kamarádky dostal poštou vinyl Bob Dylan’s Greatest Hits a uvnitř byla, asi omylem, Highway 61 Revisited. Nejdřív jsem byl trošku zklamaný, ale pak jsem pochopil, že mám v ruce klenot. Balada Desolation Row to album uzavírá, a Bob ji dneska hraje jako jeden z pilířů svých současných koncertů. Naposledy jsem ji od něj slyšel před dvěma lety v pražské Lucerně.

Nová verze Hlasovy písničky Finanční tíseň mě vrátila do časů hanspaulského blues. Není vám líto, že takové hudební mejdany, jaké jste zažívali ve slavné hospodě U Tyšerů neboli v Houtyši, se už asi nikdy nevrátí? Ani festiválky pod širým nebem u umělé zříceniny Baba…

Nic není jako dřív a nic není jak bejvávalo, praví klasik. Ale já bych to tak černě neviděl. Blues je věčné a pořád se objevují zatraceně dobří hráči. Akorát už je to retro, a ne horká novinka. A ta zřícenina pořád stojí na svém místě, takže až se najde další blázen, který tam na dvoukoláku přiveze staré piano, můžeme zase začít.