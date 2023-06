O covidové pademii jsi prohlásil, že to pro tebe byla dost úmorná doba. Teď se všechno zase rozjelo. A ty, koukám, taky pěkně šlapeš do pedálů.

Připadá mi, že po těch dvou třech letech, kdy byli pořadatelé a umělci nuceni nic nedělat a jen čekali a přemýšleli, co bude, přišel nejdříve takový lehký, pozvolný rozjezd. Ale teď už se z toho stala obrovská vlna. Po vystoupeních je ohromná poptávka, realizuje se jeden projekt za druhým. Vezmi si dubnová představení Cirku La Putyka na pražském Výstavišti, kde jsem taky účinkoval. Horáček gen xyz, koncert s cirkusovou atmosférou, plný netradičně aranžovaných písniček na texty Michala Horáčka.

Režisér Rosťa Novák před nás na začátku zkoušení předstoupil a řekl nám, že se doba změnila. Teď se musí všechno dělat mnohem rychleji. Během covidu se zjistilo, že toho jsme schopni, a teď už se s tím tak nějak počítá. Když se umělci zabejčí, dokážou nastudovat nové představení za týden. Přípravy sice trvaly půl roku, ale zkoušky v prostoru holešovického šapitó Azyl78 probíhaly opravdu jen dva dny. Dvakrát jsme to sjeli, potom generálka a šlo se před lidi.

Zaznamenal jsem, že jsi z toho byl trochu zaskočený.

Ne z té intenzity, spíš z rychlosti té poslední fáze. Účast na projektu jsem přislíbil před půl rokem, jenže když potom začaly – na můj vkus relativně pozdě – chodit termíny zkoušek, bohužel jsem v žádný z těch dnů nemohl. Idea byla taková, že představení zahájím s looperem. Do toho měli svou choreografii tanečníci a celé se to prolínalo s kapelou.

Kluci z kapely, která La Putyku doprovází, tedy museli základ vymyslet beze mě. A když mi to pak někdy koncem března poslali, měl jsem zase tolik práce, že jsem si to mohl poslechnout až těsně před tím, než jsme šli zkoušet. Zjistil jsem, že ne všechno je s looperem proveditelné, a tak jsem byl nervózní. Na place chvilku panovalo dusno, ale pak jsme si to vyříkali. Udělali jsme několik potřebných změn a dopadlo to skvěle.

Možná si kladeš čím dál náročnější cíle. Koncertování s filharmonií je ještě větší sousto, ne?

Ono to tak zvenku může vypadat. Ale speciálně koncerty s Jihočeskou filharmonií, se kterou spolupracuju dlouhodobě, jsou pro mě vysloveně za odměnu. Je pravda, že jde o orchestr, který se svým způsobem vymyká. Když to řeknu opatrně, máš orchestry, pro které je hraní těžká rutina. U některých hráčů cítíš, jak jsou při práci odosobnění, moc to neprožívají, hlídají si přestávky na oběd a tak dál. U Jihočeské filharmonie mám naopak pocit, že jsme kamarádi. Taky už jsme toho spolu dost dělali – od šansonů přes písničky Jaroslava Ježka, koncerty v divadlech, v plenéru, natočili jsme desku… Už asi víme, jak to zařídit, aby nás to nebolelo a abychom si to dohromady užili.

Jak ses naučil zpívat před velkým ansámblem?

Musíš se tak jako ve všem učit zkušenostmi. Asi před patnácti lety – to bylo ještě před soutěží X Factor, která mi pomohla dostat se do širšího povědomí – jsem vystupoval s Big Bandem Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Václava Kozla. Vzpomínám si, že naše první společná štace byla v hotelu Diplomat na Evropské ulici v pražských Dejvicích.

Zpěvák Ondřej Ruml se pohybuje mezi muzikálem, pop music, šansony a swingemZdroj: se svolením Ondřeje Rumla

To není špatný začátek. Václav Kozel je žákem Karla Krautgartnera. Pokud vím, jamoval i s Dukem Ellingtonem. Takže jsi měl šťastný start?

V téhle branži je důležité, aby tě lidi v orchestru brali. Když ucítí slabost, tihle profíci dokážou být pěkně jízliví, hned tak ti něco nedarujou. Zahrajou ti, co si zamaneš, ale pak se ti za rohem smějou. Logicky, protože oni se tím živí. Každý den dřou jinde: svatby, pohřby, bary, od nevidim do nevidim ne s jednou, ale s pěti různými kapelami. Takže když pak před ně předstoupí nějaký cucák z televize, změří si ho a poťouchle sledují, jestli to chlapec dá.

V big bandu Václava Kozla mě naštěstí muzikanti vzali hned. Slyšeli, že swinguju. Ale já sám jsem se vůbec jistě necítil. Techniku jsem odkoukával od slavnějších kolegů. Třeba od Robbieho Williamse. Album Swing When You’re Winning a pak živá verze z Royal Albert Hall, to je podle mě mustr, jak se to má dělat. Robbieho považuju tak trochu za novodobého Sinatru. Má to duši, je tam cítit řemeslo a hlavně nadhled.

Za těch patnáct let, co ses proswingoval na špici, tě nikdo nedokázal uspokojivě zařadit. Osobně to vnímám jako klad. Co ty?

Já jsem to docela dlouho řešil a bral jsem to jako handicap. Neměl jsem si na co stěžovat, zakázky ani uplatnění mi nechyběly. Ale jak říkáš, zdálo se mi, že nikam nepatřím. Znepokojovalo mě, že nemám rádiový hit a lidi si mě nedokážou spojit s ničím konkrétním. Jenže jak mi přibývaly roky, zjistil jsem, že právě tohle jsem asi já. Hraju divadlo, pak zase vystupuju v televizních zábavných pořadech a do toho se věnuju úplně jiným, artovým projektům… Zpívám swing, šansony, jazz, a všechno mě to baví. V každém odvětví se díky bohu najdou lidi, kteří si na mě koupí lístek. Potom jsem poznal blíž tvorbu Davida Bowieho a došlo mi, že to měl stejně. Bobby McFerrin, jeden z mých největších vzorů, ostatně taky. Nikdy se nespokojil s tím, co už udělal. Vždycky šel dál a hledal nové možnosti.

Myslím, že právě tím získáváš renomé. Což je poměrně překvapivé. Nečekal bych, že jmenovitě deska Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha bude mít takový úspěch. Nějakým záhadným způsobem se ti daří být populární, a přitom nespadnout do komerce a držet si vysokou laťku.

Děkuju, že to tak vnímáš. Ale například moje první cédéčko Proměna úplně zapadlo. Dneska vím, že i když jsem ho točil s těmi nejlepšími úmysly, podvědomě jsem se možná až moc snažil jít na ruku posluchačům. Když vyšlo, nestalo se vůbec nic, až na pár nejvěrnějších fanoušků nikoho nezajímalo. Další desku si u mě objednala Marcela Kočandrlová z Warner Music. Zeptala se, co mám na skladě, a já jí z hlavy vyjmenoval tři projekty, které bych mohl hned jít točit. Warneři si z mých tří nápadů vybrali ten, o kterém jsem si myslel, že je bude zajímat nejméně: písničky Jaroslava Ježka.

A zase: když začalo natáčení, měl jsem tendence chodit kolem toho repertoáru po špičkách. Abychom se Mistra nedotkli… Kamarádi jazzmani Matej Benko a Miroslav Hloucal naštěstí zaranžovali Ježkovy skladby podle svého. Já jim říkal: „Kluci, tohle je moc složitý.“ Ale čím déle jsem to poslouchal, tím víc se mi to líbilo. A vybavuju si, jak jsem si jednoho dne pomyslel: Do háje, já na to s… Prostě si to uděláme, jak budeme chtít. Můj tehdejší manažer tvrdil: „To ti lidi nevezmou.“ A já mu říkal: „Prosím tě, ty je znáš? Víš, kdo to bude poslouchat? Kdo ti lidi vlastně jsou?“ Natočili jsme to na pankáče tak, jak se to líbilo nám. Staromilci by mohli říct, že jsme Ježka hodně překopali. Ale my jsme si dali za cíl pojmout jeho věci tak, jak by je třeba hrál on sám, kdyby žil v naší době.

Zrovna on byl na svou dobu velice moderní.

Právě. A je zvláštní, že už ho v současnosti spousta lidí ani nezná. Ty předválečné nahrávky z šelakových desek mají mizernou kvalitu, takže možná není od věci představit ho znovu, jinak.

Fakt je, že vím o lidech, kteří nikdy neslyšeli Davida a Goliáše. Škoda. Mně (a tobě asi taky) ty porevoluční výbory z písniček Osvobozeného divadla zpříjemnily dětství.

Vtipné bylo, že když jsem chtěl poslat naši verzi písně Stonožka Zdeňku Svěrákovi, který ji měl se mnou natočit jako duet, řekl mi: „To nemusíte, to já znám. Já ji zpíval na základní škole.“ Pak přišel a byl trochu překvapený. Jinak nám ale držel palce.

Na albu Zapomenutý příběh z roku 2018 už jsi byl víc za sebe. Ovšem tohle potisící zpracované vyprávění o narození Ježíše v Betlémě s aranžemi Davida Rottera a průvodním slovem Bolka Polívky asi veřejnost nepřijala tak lehce jako swingující ježkárny.

Nevím. Zapomenutý příběh se mezi lidi dostává zvolna, nenápadně, ale jistě. Vždycky před Vánocemi mi píšou desítky dětských i dospělých sborů, jestli bych jim mohl poslat noty, že by písně z toho alba chtěli zpívat. Ale hudební fajnšmekry jsme asi museli zklamat, o muziku na té desce ani tolik nejde. Spíš o poselství, které s sebou ten příběh nese. Tím myslím narození Ježíše z pohledu panny Marie.

Jestli jsi to slyšel, víš, že se tam říká: „Někdy jako bychom o Vánocích na Marii pozapomněli.“ Možná to někoho pobouří, ale já to vnímám tak, že ona byla tím, kdo musel přesvědčit Josefa, že je těhotná, ale ne s ním. Josefa to pravděpodobně šokovalo a odvrhl ji, ale nakonec dal na vnitřní hlas a doprovodil ji do Betléma, kde se narodilo dítě, které nebylo jeho. Což mi přijde prostě krásný. Je to příběh té nejhlubší lásky.