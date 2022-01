„Práce na programu byla mnohem radostnější než v předchozích dvou letech, kdy jsme museli hodně improvizovat. Dramaturgie je ze dvou třetin původně plánovaná, ale objevují se v ní pořady a koncerty, které jsme nemohli uvést v minulých dvou letech. Jde hlavně o zahraniční hosty, proto jsme je přenesli do roku 2022 i 2023. A také jsou tam novinky, které přinesl čas a doba,“ řekl umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský.

Národní festival potrvá 27 dní a nabídne 45 pořadů hlavního programu. Ten doplní volná zóna Festivalové zahrady a 18. Smetanova výtvarná Litomyšl. Celým festivalem se prolíná hlavní téma A znovu láska. Jde o verš z básně Jana Skácela, od jehož narození letos uplyne 100 let.

Po dvou zkrácených ročnících se festival vrací k plnému rozsahu, a dokonce s rekordním počtem pořadů i účinkujících. Zahájí jej Slovenská filharmonie s dirigentem Danielem Raiskinem, v galakoncertu vystoupí uruguayský basbarytonista Erwin Schrott, představí se Sacconi Quartet London. Po dvou odkladech z předchozích ročníků přijede soubor flamenca z andaluské Málagy s pořadem Carmen.

Rekonstrukce zámku

V letošním roce ovšem začne dlouho plánovaná velká rekonstrukce litomyšlského zámku. Ta se jednoznačně odrazí na průběhu festivalu, protože většina koncertů a představení se odehrává právě na zámeckém nádvoří.

„Fasády zámku opravu potřebují, ale pro nás to znamená omezení. Přijdeme o zázemí, které je v zákulisí, takže jsme museli omezit produkce a v podstatě jsme se pro letošní rok vzdali operních představení. Nebylo by kudy stěhovat kulisy a kde skladovat rekvizity,“ vysvětlil ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.

O operu však návštěvníci úplně nepřijdou. Na programu jsou speciální komponované večery tří českých národních divadel. „Byl to oříšek, nicméně jsme se sešli s vedením národních divadel a vše jsme vyřešili. V Praze jsme se dohodli, že u nás operní soubor vystoupí s komponovaným večerem Ten lásky sen. Je pojmenovaný podle textu árie Mařenky z třetího dějství Prodané nevěsty. Zazní ukázky z oper Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, které jsou věnovány lásce,“ přiblížil pořad Stříteský.

Brněnská Janáčkova opera zvolila výběr scén z oper Giuseppe Verdiho, ostravské divadlo se představí s ukázkami ze svých úspěšných muzikálových inscenací. Premiéru bude mít nové nastudování opery Lenky Noty Jsem kněžna bláznů. Soubor Musica Florea na festivalové stagioně na zámku v Nových Hradech tentokrát uvede Vivaldiho operu Il Farnace.

Světové premiéry

Festival bude bohatý na české i světové premiéry. „Takovou koncentraci premiér jsme už dlouho neměli. Vypíchl bych Rekviem za mého přítele, což je kompozice současného polského skladatele zejména filmové hudby Zbigniewa Preisnera,“ podotkl Stříteský.

Premiéru bude mít také kantáta Jiřího Gemrota Pochovávání světla. Koncert souboru Martinů Voices bude poklonou tvorbě poličských rodáků, skladatele Bohuslava Martinů a básníka a prozaika Miloslava Bureše. V premiéře zazní kantáta na Burešovy texty, které si Martinů také přál zhudebnit, ale už to nestihl.

Prostor na festivalu dostanou i soudobí umělci. Organizátoři se opět snaží do hlediště přitáhnout mladší diváky. „Nebyl to úmysl, ale nakonec je to festival, který je novou současnou muzikou protkán,“ dodal Stříteský.

Lákadlem pro mladší publikum je pořad Jiřího Pavlici a Hradišťanu se Symfonickým orchestrem FOK Praha nebo Koncert na přání, který s Janáčkovou filharmonií Ostrava připravil B-Side Band a Vojtěch Dyk. Menší děti si užijí operu Jana Kučery Perníková chaloupka. Mladí hudebníci se předvedou v projektu MenART. Vybraní mladí umělci z celého světa vystoupí v souboru Ensemble Esperanza sestavovaným lichtenštejnskou Mezinárodní hudební akademií.

Rekord s Bachem

Hudební rekord zřejmě padne díky Jaroslavu Tůmovi, který natočil celé dílo Johanna Sebastiana Bacha pro varhany. V premiéře nahrávka zazní právě na festivalu. Návštěvníci Smetanovy Litomyšle budou prvními účastníky 14hodinového promítání v kostele sv. Anny. Sedmnáct separátních projekcí následně uvede kino Sokol, a to s odborným výkladem Tůmy a jeho hostů.

Předprodej vstupenek na 64. ročník Smetanovy Litomyšle začne ve středu 27. dubna v 10 hodin. Ve stejný čas už 20. dubna dostanou možnost přednostního nákupu zájemci o vstupenkové balíčky na tři po sobě jdoucí hlavní pořady festivalového víkendu.