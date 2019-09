Kromě volného pohybu návštěvníků nabídne festivalové provedení díla Philipa Glasse i další pozoruhodnost. Role vypravěčky se v něm zhostí hvězda světového formátu, americká zpěvačka Suzanne Vega.

Jedinečnou příležitost přinese festival klasické hudby v podobě divadelní hry Oidipus se scénickou hudbou Bohuslava Martinů. „Doposud byla provedena pouze jednou, a to v rozhlase v roce 1936. Záznam z ní neexistuje, bude se tedy jednat o světovou premiéru,“ popsal výjimečnost představení jeho režisér Mark Ther z umělecké platformy Terén.

Kromě Oidipa v Huse na Provázku zazní hudba Martinů ve festivalovém programu ještě několikrát a na různých místech města.Moravský podzim nabídne tradičně koncerty světově proslulých hudebníků. S Basilejským komorním orchestrem vystoupí pianista Piotr Anderszewski, fenomenální hráč na tentýž nástroj Alexandre Tharaud vystoupí s hudbou z komnat versailleského zámku.Spojení hudby a tance ve festivalovém programu zajišťuje projekt Tanec slunce. Řídí ho David Greilsammer, dirigent souboru Geneva Camerata. „Je to orchestr, který hraje i tančí zároveň. Jakkoli to zní šíleně, tak to opravdu funguje,“ vysvětlila ředitelka brněnské Filharmonie Marie Kučerová.Festival, který letos nabízí devatenáct představení, zakončí 16. října vystoupení šéfdirigenta brněnské Filharmonie Dennise Russella Daviese a maďarského skladatele a dirigenta Petera Eötvöse. Společným koncertem oslaví své pětasedmdesátiny.Letošní Moravský podzim přinese oproti minulým ročníkům změny v místech konaní. „Součástí Moravského podzimu vždy bývaly velké orchestrální koncerty v Janáčkově divadle. Letos jsme však termíny od divadla nedostali,“ sdělil manažer festivalu Vítězslav Mikeš. Lidé tak za hudbou zamíří třeba do Bobycentra či brněnských vil Tugendhat, Stiassni či Löw-beer.Vstupenky na jednotlivá představení brněnského festivalu koupí zájemci v předprodeji nebo na webu www. filharmonie-brno.cz. Některé menší prostory už ale pořadatelé vyprodali.Kompletní program letošního Moravského podzimu a další podrobnosti lidé najdou na stránkách moravsky-podzim.cz.

VERONIKA KUSALÍKOVÁ



TIPY ROVNOSTI NA FESTIVALOVÉ KONCERTY

neděle 29. září – Einstein na pláži, opera, Bobycentrum, od 19 hodin

úterý 1. října – Il festinoa francouzská dvorská hudba, koncert, konvent Milosrdných bratří, od 19 hodin

středa 2. října – Oidipus, divadelní hra s hudbou Bohuslava Martinů, Divadlo Husa na Provázku, od 19 hodin

sobota 5. října – Písně Martinů v brněnských vilách, koncert, vila Tugendhat, od 19 hodin

čtvrtek 10. října – Anderszewski a Basilejský komorní orchestr, koncert, Besední dům, od 19 hodin

pondělí 14. října – Tanec slunce, taneční koncert, Mahenovo divadlo, od 19 hodin

středa 16. října – Davies + Eötvös = 150, koncert, Besední dům, od 19 hodin