Dnes už třiasedmdesátileté zpěvačky Hana Buštíková a Dana Vlková se proslavily jako Kamélie. Jejich popové duo bylo populární zejména v 80. letech, a to nejen v Československu. S country repertoárem se prosadily i v německém showbyznysu. Tam je lidé znali pod uměleckým jménem Hana und Dana.

2023. Kamélie Dana Vlková (vlevo) a Hana Buštíková s producentem Martinem Francem. | Foto: se svolením Martina Franceho

Přečtěte si, jakým způsobem se československé hudební hvězdy 80. let dostaly na vrchol. Někdy měly cestu trnitou.

Hana Buštíková, rodačka z Valašského Meziříčí, a Dana Vlková, která se narodila v Praze, se seznámily jako doprovodné zpěvačky v koncertním programu Josefa Laufera. „Po nějaké době v kapele Josefa Laufera jsme se ale rozhodly osamostatnit, vystupovat samy za sebe. A úspěch se dostavil poměrně rychle – naše písničky začaly hrát v rádiu, účinkovaly jsme v televizních show, postupně se nám začaly hrnout nabídky na koncertování i do zahraničí, především do Německa, kde jsme se staly velmi populárními,“ uvedla Buštíková v rozhovoru pro Deník.

Kdo je spatří, musí je milovat

Rokem založení dua Kamélie se stal letopočet 1980. Název podle rostliny z čeledi čajovníkovitých zpěvačkám poradil kamarád. Údajně se jim zalíbil i proto, že ho podpořil příslovím z Dálného východu, jehož smysl by se dal vyjádřit větou: Kdo spatří kamélie, musí se do nich zamilovat.

Heidi Janků v první polovině osmdesátých let patřila k novým tvářím na domácí hudební scéně a velmi rychle si získala přízeň zejména mladého publika:

Heidi Janků: Nebála se hříšného Hamburku, svou kariéru rozděluje na dvě části

Název Kamélie se neujal jenom v Německu, kde zpěvačky vystupovaly hlavně s písněmi ve stylu country pod svými křestními jmény Hana und Dana (na některých deskách psáno jako Hanna & Daana), a to na popud režiséra tehdejšího revuálního programu východoněmecké televize Ein Kessel Buntes.

Hudba ORM, texty Krečmar

O hudební složku populární dvojice, která se proslavila hity Jako Robinson, Žárlí nebo Víkend začíná, se starali Petr Dvořák a Pavel Růžička, známí jako duo ORM. Tito průkopníci používání syntezátorů a počítačů na naší hudební scéně mají na kontě i nejeden filmový a seriálový hit. Složili například titulní píseň k seriálu Sanitka.

Dvorním textařem Kamélií byl loni na podzim zesnulý Eduard Krečmar. „Nevím, jak to dělal, ale hned od prvního textu, který nám Eduard napsal, jsme si říkaly, že s námi snad musel odjakživa žít, protože vycítil naši podstatu. Přitom nás v zásadě neznal, nebyli jsme nějací blízcí přátelé. A mimochodem, není vůbec lehké napsat text pro dvojici a ještě k tomu ženskou… On to uměl dokonale!“ vzpomínala na zásadní spolupráci Dana Vlková.

Uspěly v Japonsku i ve filmu

Buštíková s Vlkovou hodně vystupovaly v zahraničí. Pro svá turné natočily i tři desky v angličtině a dvě v němčině. Koncertovaly i v Japonsku, kde v roce 1983 uspěly na písňovém festivalu v konkurenci dvou tisíc hitů z celého světa. Kamélie vydaly celkem čtrnáct alb. To poslední nazvané Trend vyšlo v roce 2015.

Vítězslav Vávra byl zajímavý tím, že zpíval a zároveň bubnoval, proto se mu začalo říkat zpívající bubeník:

Bubeník Vítězslav Vávra: Holky mu skákaly do postele. Slavíka mu vzala strana

„Nemůžeme žít jenom ze starších písniček, čas od času je potřeba repertoár obnovit, zvlášť když od nás posluchači nové věci očekávají. My jim je s potěšením nabízíme, protože je to pro život umělce, tvůrčího člověka důležité,“ řekla Buštíková pro Deník a Vlková ji doplnila: „Pokračujeme v tom, o co nám vždycky šlo, totiž aby se lidé při poslechu našich písniček mohli odreagovat od dnešní doby, která je velmi tvrdá, a aby jim prostě s námi bylo dobře.“ Nutno dodat, že Kamélie stále s úspěchem koncertují.

Obě dámy se objevily i na stříbrném plátně. Vlková si zahrála ve filmech Prodavač humoru (1984) a Smrt krásných srnců (1986), kde měla i milostnou scénu s Karlem Heřmánkem. Buštíková účinkovala v hudební komedii Trhák (1980) a krimi Pokus o vraždu (1973). Spolu se pak objevily ve snímku Anděl s ďáblem v těle (1983).

Zdroj: Deník Hráli jste kličkovanou? Toto jsou příběhy zpěváků z 80. let Také jste zpívali, že chcete žít non stop s Michalem Davidem, nebo jste hráli kličkovanou spolu s Daliborem Jandou? Vzpomínáte na hity Ivety Bartošové, Michala Penka, Mariky Gombitové, Sagvana Tofiho, Pavla Vítka, Věry Martinové, Stanislava Hložka, Petra Kotvalda a dalších hvězd československé populární hudby? Potom je seriál Deníku Zpívali v osmdesátkách určen přímo pro vás. Od 2. srpna v Deníku každou středu vychází seriál, ve kterém se dozvíte, jak skončili zpěváci a zpěvačky, kteří nás provázeli osmdesátými léty minulého století. Dočtete se v něm, jak prožívali dobu největší slávy i co dělají dnes. Připomeneme vám i jejich nejslavnější písně, které nás provázely hitparádami pozdního socialismu a často i brzkého kapitalismu. V době diska a depešáků, kdy hudbu ovládly syntezátory a převzaté písničky, často zazářily hvězdy, které si už dnes nikdo nepamatuje, ale spousta jiných tvoří a zpívá dodnes. Podíváme se i na jejich začátky a soukromý život, který s popularitou mnohdy dostal na frak. Žijící zpěváci a zpěvačky připojí i své vzpomínky na pro ně zlaté osmdesátky. Reportéři Deníku se zaměřili i na fotky z jejich kariéry nebo zajímavosti, jako je typický znak daného interpreta, největší zklamání, skandál či propadák, který zažil, jeho citát, největší hit nebo nejsledovanější video na YouTube. A dozvíte se i to, co jste o něm možná nevěděli. Na webu Deníku bude fotografií a videí (včetně nejslavnějších videoklipů) mnohem více.

10 největších hitů:

Jako Robinson (1980)

Zdroj: Youtube

Formule (1980)

Zdroj: Youtube

Kouzla (1981)

Zdroj: Youtube

V rytmu galaxie (1981)

Zdroj: Youtube

Cukr, káva, limonáda (1981)

Zdroj: Youtube

Víkend začíná (1983)

Zdroj: Youtube

Žárlí (1984)

Zdroj: Youtube

Prázdniny (1984)

Zdroj: Youtube

Týden (1984)

Zdroj: Youtube

Bludný Holanďan (1987)

Zdroj: Youtube