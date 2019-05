Tři skladby na debutovém EP Terezy Balonové – Sama v peřinách, titulní Zhasni den a Neposloucháš – jsou autorské, doplňuje je působivý duet s písničkářem Alešem Petrželou K nezkrocení. Producent Martin Ledvina ve svém studiu vytáhl na povrch všechny její přednosti, především pak osobitý hlas se silně emotivním zabarvením a vzhledem k věku nevídanou interpretační jistotu.

„Tereza plynule přechází od nástroje k nástroji a s každým si dělá, co chce, vládne andělským hlasem, který ve svojí vyzrálosti a emocionálnosti nemá obdoby. Její texty mě okamžitě vtáhly do děje svojí hloubkou. Pracovat s takovouto umělkyní je privilegium a čirý požitek,“ říká Martin Ledvina.

Na svůj hlavní nástroj, kytaru, hraje od šesti let a už ve dvanácti soutěžila s prvními autorskými skladbami na folkovém festivalu Porta. O pět let později ho pro svůj autentický projev a výjimečný talent vyhrála.

„Když mě rodiče v osmi letech vzali na koncert Metalliky do Edenu, byl to pro mě tak silný zážitek, že jsem ihned věděla, co chci dělat,“ vzpomíná. Podobně významný účinek na ni ale mělo i vystoupení folkové skupiny Čechomor. „Utekla jsem tátovi s mámou a vběhla do první řady, kde jsem muzikantům koukala pod nohy, co dělají. Chtěla jsem to taky umět,“ směje se Balonová, která na podzim doprovodí kapelu Jelen na jejím klubovém turné.