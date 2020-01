Mezi semifinalisty je i pětadvacetiletá zpěvačka a hudební skladatelka z Ostravy Elis (vlastním jménem Eliška Mrázová). Je vítězkou v anketě Český slavík Mattoni 2014 v kategorii Objev roku a v témže roce se dostala do semifinále soutěže Hlas Česko Slovenska.

Dostat se do „národního“ semifinále tak prestižní evropské soutěže jako je Eurovize určitě nebylo snadné. Jak se vám to povedlo?

Česká televize vyhlašuje v posledních letech „on-line“ národní kolo této soutěže, kam se posílají písně z celého světa. Z těch se poté vybere sedm až osm nejlepších a ty dále soutěží o postup při hlasování. Letos jsem také já poslala svou píseň a ta se dostala do semifinále.

S jakou písní jste se do soutěže přihlásila? Kdo jsou její autoři?

Píseň, s níž soutěžím, se jmenuje Wanna Be Like a je to velmi svižný, taneční a veselý song. Napsala jsem ji asi před rokem, když jsem trávila svátky s rodinou na horách v Beskydech. Oslovila jsem s ní i slovenského interpreta s přezdívkou Čis T, který patří už mezi slovenské rapové velikány. Mám velkou radost, že mé pozvání přijal a že jsme v tom spolu. Skladbě dodal skvělou pasáž.

Takže podle vašich slov vám písnička „sedí“…

Jelikož jsem si ji napsala skutečně „na tělo“, tak sedí parádně. Naopak mám pocit, že jsem si napsala píseň, ve které jsem opravdu sama sebou a z toho mám velkou radost.

Budete patrně zpívat v angličtině, která vám nedělá asi žádné potíže a zřejmě je to v pravidlech soutěže…

Ano, píseň je v angličtině. Eurovize je úžasná možnost ukázat se v zahraničí, kde je angličtina univerzálním jazykem. Ne, nemusí se zpívat pouze v angličtině, to není v pravidlech, ale myslím si , že mít píseň v jazyce, kterému rozumí větší spektrum lidí je výhoda.

Leden bude tedy pro vás plný napětí a očekávání…

Určitě. Aktuálně máme před hlasováním, které probíhá tím způsobem, že si na mobilu stáhnete bezplatnou aplikaci české Eurovize, kde budou všichni semifinalisté a jejich písně. Hlasovat může každý jen jednou. Poté probíhá také hlasování poroty, která bývá vybrána ze zahraničních interpretů, kteří s Eurovizí již mají zkušenost. Tyto hlasy se začátkem února sečtou a vítěz pojede poté reprezentovat Česko do Rotterdamu.

Finálový přenos Eurovize to je velká zákulisní hra porot, diplomacie. Pokud byste uspěla doma a dostala se do Rotterdamu, jste na tuto atmosféru psychicky dostatečně připravená?

Pokud bych vyhrála, nemyslím si, že se budu zaměřovat na nějaké hry. Přestože se Eurovize snaží nebýt politická, víme, že se vždy v této soutěži ta politika nějak projeví. To se nedá bohužel ovlivnit. Myslím si ale, že minulé ročníky potvrdily to, že je hlavně důležitá originalita.

Když jsem zasedala v porotě české eurovize asi před třemi lety, jediné, co jsem řešila, byla opravdu zapamatovatelnost. Těch interpretů je tam strašně moc. Tedy bych určitě využila na maximum to, že si mohu postavit show podle svých představ, hlavně ať jsem s tím spokojená já, a poté ať lidé rozhodnou, co je baví.

Sledovala jste finálové eurovizní přenosy v minulosti? Jaké z nich máte pocity?

Musím se přiznat, že jsem je začala sledovat až v momentě, kdy mě vybrali do české poroty eurovize. Díky tomu jsem na ni získala úplně jiný pohled a začala mě fascinovat možnost předstoupit před tolik lidí se svou písní. Právě tento moment otevřel bránu do světa umělcům, skupinu ABBA a Céline Dion nevyjímaje. Česká televize se poslední roky snaží vybírat kvalitní umělce a česká reprezentace se za poslední roky dostala neskutečně nahoru, což je vidět i na jejich umístění. I díky tomu jsem se rozhodla být součástí soutěže a zkusit štěstí právě se svou písní.

Soutěž se koná v Nizozemsku. Jaký máte vztah k této zemi „pohody, volnosti a tulipánů“?

Miluji Nizozemí. Navštívila jsem ho už několikrát. Před rokem jsem dokonce žila na lodi asi týden a proplouvali jsme kanály. Je to krásná země. Když jsem viděla, že minulý rok vyhrálo tuto soutěž právě Nizozemí, věděla jsem, že už jen kvůli tomu to musím zkusit.

Přála jste si v dětství někdy zpívat „o cenu Eurovize“?

Když je člověk dítě, tak si meze neklade. To je na tom to krásné. Doma jsme kdysi měli knížku, která popisovala zákulisí Eurovize skupiny ABBA. Rozhodně mě to jako dítě fascinovalo. Tyhle věci buď vyjdou nebo nevyjdou. Dokonce ABBA tam jela až na druhý pokus s písní Waterloo a nakonec to vyhráli. Pokud to vyjde, budu určitě moc vděčná za takovou úžasnou příležitost.

VIDEA K TÉMATU

Loňský vítěz Eurovize Duncan Laurence a český zástupce - skupina Lake Malawi:

Vítězka Eurovize 2018 zpěvačka Netta a český zástupce Mikolas Josef: