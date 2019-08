Ostravu pobláznil Létofest. Ten „jiný“ festival

/FOTOGALERIE/ Z závěru týdne se v Dolních Vítkovicích konal další z plejády velkých letních hudebních festivalů, jejichž sezona pomalu končí. Na Létofest si našly cestu tisíce návštěvníků, kteří se zaposlouchali do nejznámějších hitů české hudební scény. Co tyto akce svému hostiteli – Dolním Vítkovicím – dávají, a co berou?

Divokej Bill, Tomáš Klus, Marek Ztracený, Mandrage, Xindl X, Mig 21 a další stálice české hudební scény udělali pomyslnou tečku za hlavní vlnou letních „fesťáků“ v Ostravě. Právě rozmanitá účast tuzemských pěveckých hvězd je to, co učinilo Létofest v rekordně krátkém čase tak oblíbeným festivalem. „Raději jeden Létofest, než třikrát Colours,“ nechala se v areálu slyšet návštěvnice Zuzana Petráková. Spousta lidí mluvila stejně. Létofest si je získal. Jen některým se nezdály vyšponované ceny za občerstvení. „Sto korun za langoš s tatarkou? Pětadevadesát za kornoutek hranolků? Přes stovku za palačinku? Ne, děkuji,“ vypověděl stroze Milan Kožulka, co jej tak rozlítilo v zóně s občerstvením. Stejně jako návštěvníci hodnotili klady a zápory, tak i šéf Dolních Vítkovic Petr Koudela bilancoval, co největšímu turistickému magnetu mimo Prahu letní festivaly dávají a o co jej ochuzují. „Každý festival je jiný,“ podotýká Koudela. Co si šéf Dolních Vítkovic myslí o Létofestu? Kolik návštěvníků do areálu v průběhu letních festivalů zavítá? A kteří z nich se zajímají i o tamní atrakce, a kteří naopak jdou jen za hudbou? Čtěte v pondělním tištěném vydání Deníku. Vodní kombajn se osvědčil, stolístku je méně Přečíst článek ›

Autor: Petr Jiříček