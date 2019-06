Kromě kapel z mnoha jiných zemí zahrály i výrazně početně zastoupené současné britské kapely. Hlavním tuzemským objevem se stala skupina Save The Emotion. Festival, jehož hlavním cílem je objevovat nové talenty, přinesl velice zajímavou a vyrovnanou dramaturgii a podpořil ji opravdu pestrým a zábavným doprovodným programem na Křížíkově ulici. Ta se pak stala jakousi tepnou mezi Karlínským náměstím a Kaizlovými sady a spojila efektivně všechna pódia jako pomyslné „ostrovy hudby“.

„Jsem šťastný, že jsem všude kolem sebe viděl spokojené tváře nejen fanoušků hudby, ale i lidí, kteří se přišli prostě jen bavit. Podle mého názoru kromě hudby samotné za to mohou dva další faktory – krásné počasí a také fakt, že poprvé se akce koná v jiném termínu, než náš sesterský festival Metronome, který bude už 21. a 22. června na pražském Výstavišti. Ukazuje se, že to bylo strategicky dobré a důležité rozhodnutí,“ shrnuje za celý tým ředitel festivalu Moimir Papalescu.

„Zcela jistě stojí za zmínku i fakt, že další letošní novinka, Britská edice ve spolupráci s britským velvyslanectvím, byla pro festival a diváky velice významnou. Jsme rádi, že jsme se mohli koncentrovat na silné hudební téma a i pro příští ročníky plánujeme další unikátní spolupráce. Rád bych poděkoval také všem partnerům, díky kterým byl i 16. ročník festivalu pro všechny free, dále celému organizačnímu týmu a hlavně skvělému publiku,” dodává.

Příliš mnoho akcí?

Ne všichni obyvatelé Karlína však byli z akce nadšeni. Na facebookové stránce věnované Karlínu a Libni se například objevil i příspěvek: "Příště zvolím na radnici kohokoli, kdo podobnou akci nepovolí." Faktem je, že počet podobných událostí ve zdejší lokalitě není zanedbatelný. Ať už jde o různě pojmenované akce zaměřené na jídlo, pivo, Signal festival…

Část účastníků skupiny si však konec víkendu pochvalovala: "Promenádu na Křižíkově ulici bych nechal trvale. Určitě by stálo za to promyslet rozumné limity pro pořádání podobných akcí – chápu že poměrně naddimenzovaná produkce na Karlínském náměstí mohla místní obtěžovat. Zároveň by ale bylo zajímavé zamyslet se i co dobrého si z toho odnést pro budoucnost Karlína," uvedl jeden z nich.

Pátek plný očekávání

V pátek pořadatelé vsadili na zcela jednoduchý nápad. Festival zahájí skupina, která již má jméno a navíc se na United Islands etablovala. A to jim perfektně vyšlo. Skupina Zrní, která před lety ještě jako nepříliš známá na Ostrovech vystoupila, patří dnes možná i díky festivalu United Islands mezi respektovaná jména. Ještě okolo třetí hodiny bylo pod pódiem na Karlínském náměstí poloprázdno. Úderem půl páté již byly na místě tisíce fanoušků, kteří chlapcům z Kladna připravili báječnou atmosféru.

Poté následoval set irského písničkáře Davida Keenana. Ten se proslavil tím, že taxikář, který ho kdysi vezl, nahrál ve voze jeho písničku, video umístil na YouTube a nastartoval tak jeho úspěšnou hudební kariéru. Pověst bouřliváků potvrdila také česká noise-kytarovka Povodí Ohře, vysoce ceněná odbornou kritikou. Vyvrcholení večera s britskou melodickou indie-rockovou kapelou The Sherlocks přineslo zvučné riffy a melodické refrény, které strhly publikum k bouřlivému potlesku a donutily Brity k přídavkům. Pátek byl tedy více než slibnou předehrou k dalšímu festivalovému dni.

Sobotní jízda

V sobotu v Karlíně vyrostla další hudební podia a z Křižíkovy ulice se stala pulsující pěší zóna. Ulice byla po celý den lemována stánky s nejrůznějšími gastronomickými lahůdkami a dobrým pitím. Po celé trase pak přibyly mnohé ostrůvky s opravdu rozmanitými aktivitami, workshopy a exhibicemi. Ty zabavily nejen děti v rámci Dětského dne, ale i jejich rodiče.

Karlínské kavárny a bistra rozšířily zahrádky, aby přivítaly festivalové hosty. V místech, kde běžně jezdí auta hráli buskeři, na symbolické „stěně svobody“ se psaly vzkazy související s výročím 30. let od Sametové revoluce. Poprvé zde také organizátoři uspořádali burzu vinylových desek, jejichž obliba nejen ve světě, ale i u nás každoročně stoupá. O tom, že to byl dobrý nápad, svědčí desítky návštěvníků, kteří si domů spokojeně odnášeli svoje elpíčko. "Povedlo se tak vytvořit opravdu živou ulici, která ideálně propojila hudební scény a parky, kde se mezitím vesele muzicírovalo," uvedli pořadatelé v tiskové zprávě.

"Jedno je jisté, Ostrovy rostou a pokud se jejich organizátorům, mezi které kromě zakladatelů festivalu Davida Gaydečky a Martina Voňky patří nyní i hudebník a producent Moimir Papalescu, podaří připravit opět tak kvalitní program, máme se na co těšit," uzavírají organizátoři.