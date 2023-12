Průkopník heavy metalu. Nejšílenější rokenrolová osoba. Ukousávač netopýřích hlav. Tak bývá titulován Ozzy Osbourne, který strávil velkou část svého života v rauši. Jeho fanoušky, a dokonce i vědce, nepřestává udivovat, jak je možné, že po množství drog a alkoholu, které v životě zkonzumoval, je stále naživu. „Měl jsem šílenej život, a to ještě neskončil,“ prohlásil zpěvák, který se 3. prosince dožívá neuvěřitelných 75 let.

Ozzy při koncertu s Black Sabbath v pražské O2 areně v roce 2016. | Foto: Deník/Vladimír Šťastný

Než se pustíte do životního příběhu Ozzyho Osbourna, vyzkoušejte si, co o něm víte, v našem kvízu:

Narodil se v roce 1948 jako John Michael Osbourne na dělnickém předměstí Birminghamu. Jako dítě si hrával ve vybombardovaných budovách zničených Němci za druhé světové války. Jeho rodiče vychovávali ještě jeho tři starší sestry, Jean, Iris a Gillian, a dva mladší bratry, Paula a Tonyho. Osbournovi byli snad nejchudší rodinou v ulici. V domku, kde bydleli, tekla z kohoutku jen studená voda a o záchodě v bytě si mohli nechat jen zdát. Jejich syn John trpěl těžkou dyslexií, a i proto nesnášel školu, kde ho navíc šikanovali. Snad jediné pozitivní, co mu z té doby zůstalo, byla přezdívka Ozzy.

Nakopli ho The Beatles

Stejně jako ostatní kluci ze stejné čtvrti rostl Ozzy pro kriminál. V osmnácti letech se vloupal do obchodu Clary Sharpe, kde ukradl dva kabáty a 20 párů ponožek. Osbourne později se smíchem prohlásil, že být zločincem mu moc nešlo. Šest týdnů strávil ve vězení, a když ho pustili, život mu připadal beznadějný. Zklamal rodiče a navíc nevěděl, co by měl v životě dělat. Střídal zaměstnání a věděl, že u žádného z nich by nevydržel. Až do chvíle, kdy z rádia uslyšel písničku She Loves You od Beatles. „Od toho okamžiku jsem věděl, že chci být rockstar,“ vzpomínal zpěvák v životopisném snímku God Bless Ozzy Osbourne.

Jaké je nové album kapely Rolling Stones? Podívejte se:

Jaké je nové album Rolling Stones? Přesně na komoru

V roce 1968 se stal zakládajícím členem skupiny Black Sabbath. Došlo k tomu tak, že kytarista Tony Iommi a baskytarista Geezer Butler měli kapelu a sháněli zpěváka. Zašli do hudebnin, kde se scházeli muzikanti z Birminghamu, a našli tam Ozzyho inzerát. Za to, že bláznivého kluka, který jim nebyl moc sympatický, přijali, mohl fakt, že Osbourne vlastnil PA systém (sestava mikrofonů a reproduktorů – pozn. red.), který jen tak někdo neměl.

Hvězdou díky strašidelné hudbě

Kapela měla zkušebnu naproti kinu, kam lidé chodili na horory, když se chtěli bát, a tak mladé muzikanty napadlo, začít dělat strašidelnou hudbu. To se jim dařilo natolik, že dostávali pozvánky na černé půlnoční mše na hřbitově Highgate.

První album nazvané Black Sabbath skupina nahrála v roce 1970 za 12 hodin, které si za pár liber pronajala v odlehlém londýnském studiu. Vznikla tak jedna z nejprodávanějších desek, na které se kdy Osbourne podílel. Za svůj první honorář 120 liber si zpěvák koupil boty, oblečení a kolínskou značky Brut.

Black Sabbath v roce 1972.Zdroj: Wikimedia Commons; Warner Bros. Records, Public domain

Paranoid, druhá deska heavy metalové party, vyšla ještě téhož roku a dostala se na první místo britské hitparády. Ozzymu se splnil sen – stal se opravdovou rockovou hvězdou.

Drogy, ženy, zpěv

Následovalo období, které by se dalo chrakterizovat třemi slovy: drogy, ženy, zpěv. Čím více zpěvu, tím víc žen a kvalitnějších drog. Kromě alkoholu si kapela neodpírala ani kokain nebo LSD. Členové Black Sabbat získali pocit, že jim svět leží u nohou.

Ve 22 letech se Ozzy Osbourne poprvé oženil a zplodil dvě děti – Jessiku a Louise. Děti si ale tatínka příliš neužily. „Mohl jsem jezdit v mercedesu, letět první třídou do New Yorku, bydlet v luxusním hotelu… Když se z vás stane rocková hvězda, nedají vám do ruky příručku, jak se chovat. Jste mladej, máte peníze, jste úspěšnej a ženský se s vámi chtějí ukazovat. Co víc na to říct?“ uvedl Osbourne na svou obhajobu.

Mezi nejslavnější hity kapely Black Sabbath patří písnička Paranoid:

Zdroj: Youtube

S Black Sabbathy se Ozzy rozloučil albem Never Say Die! z roku 1978. Při práci na další desce, kterou sabotoval, se kapela rozhodla, že dál bude pokračovat bez něj. Osbourne celý život trpěl nízkým sebevědomím, a to teď opět přišlo ke slovu. „Nevěděl jsem, co mám dělat, kam jít,“ vzpomínal.

Tři měsíce intenzivně pil a fetoval. Pomyšlení, že by se měl vydat na sólovou dráhu, ho děsilo. A tehdy vstoupila do hry jeho pozdější manželka Sharon, která mu začala dělat manažerku. Díky ní nejen nastartoval novou kariéru, ale postupně se stal též otcem dalších tří potomků – Aimee, Kelly a Jacka.

Nejšílenější období

V roce 1980 vydal své první sólové album Blizzard of Ozz, které mělo obrovský úspěch. Během 80. let nahrál sedm alb, přičemž každého z nich se prodalo přes dva miliony kusů. Zažil i koncert, na kterém měl čtvrt milionu fanoušků. Celkově během své sólové dráhy Osbourne prodal přes 70 milionů desek.

Další úspěch přinesl další Ozzyho šílenosti. Na turné s kapelou šňupal mravence. Při setkání s reklamním štábem televize CBS ukousl hlavu bílé holubici. Bláznivé kousky následně zažívali fanoušci při jeho koncertech, když třeba ukousl hlavu netopýrovi, i jeho děti, pro něž nedokázal být normálním otcem, a dozvídala se o nich i veřejnost z médií. „Osbourne byl zatčen za močení na pevnost Alamo,“ pronášel například hlasatel zpráv.

Během své sólové kariéry nahrál Ozzy Osbourne třeba písničku Let Me Hear You Scream:

Zdroj: Youtube

„Když jste chtěli, abych něco udělal, nic mě nezastavilo,“ tvrdil zpěvák.

V té době usínal s lahví v puse. „Byl jsem denodenně vožralej. A v takovém stavu nechodíte po špičkách mezi tulipány,“ povídal hudebník. Osbourne byl mimo jiné zatčen za to, že se pokusil uškrtit svou manželku Sharon. Byl tak mimo, že o tom, co provedl, vůbec nevěděl.

Vystřízlivění

V roce 1996 založil společně se svou ženou a manažerkou Ozzfest, hudební festival věnovaný hardrocku. V roce 2000 se dočkal vlastní hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. Vrátil se k hraní s Black Sabbath, získal další Grammy a pustil si do domu televizní štáb. Reality show vysílaná hudební stanicí MTV, v níž účinkovala celá zpěvákova rodina, se jmenovala The Osbournes. I v té době byl Ozzy závislý na lécích a alkoholu.

Pozornost na sebe Ozzy poutá i mimo koncertní pódia. Třeba když na otázku, jestli poslouchá Justina Biebera, odpověděl „Kdo je ku*va Justin Bieber?“:

Zdroj: Youtube

Drogy bral také jeho syn Jack, který se jich ale dokázal vzdát. To bylo pro Osbourna impulzem k novému životu. Přestal pít a fetovat. Z živého mrtvého se stal střízlivý člověk, který si začal vážit sám sebe. „Jsem šťastnej. Jezdím po celým světě, pořád koncertuju a lidi mě pořád chtějí vidět,“ vyznal se šedesátník Ozzy. Změnil se i jeho přístup k publiku. Začal být vděčný za každého fanouška, protože věděl, že až nastane den, kdy ho nikdo nepožádá o autogram, bude mít problém.

Letos v září Osbourne podstoupil operaci páteře kvůli zraněním, která utrpěl při pádu před čtyřmi lety. Zpěvák, který už dvacet let bojuje s Parkinsonovou chorobou, stále věří, že bude moci znovu koncertovat. Pražský koncert plánovaný na květen 2024 ale ze zdravotních důvodů zrušil.