Až donedávna nikdo nevěděl, že sir Paul připravuje další studiovou nahrávku. On sám se musel tiše domluvit s Taylor Swift, aby mu termínově nekonkurovala její novinka Evermore. Osmnáctá sólová deska někdejšího člena britské skupiny Beatles vyšla o půlnoci ze čtvrtka na pátek a tak jako každý McCartneyho počin vzbudila okamžitou senzaci.

Ohrožený druh

Kdyby to nebyl on, nejspíš by se takový povyk nekonal. Jsou to prostě písničky starého pána, jenž se snaží sledovat poslední módu. To je na nich ale zároveň sympatické. Paul McCartney vnímá, co se děje kolem něj, a reaguje na to po svém, jak mu velí jeho tvůrčí duch a vkus.

Nedostatky jsou na albu McCartney III vyvažovány jeho experimentálním rázem. Jestli čekáte víceméně tradiční styl à la šedesátá léta, budete překvapeni. Na téhle nahrávce totiž zase jednou zvítězilo „Maccovo“ alter ego to, které se projevilo například v jeho vedlejším projektu Fireman. Pod tímto pseudonymem už Paul publikoval několik nadžánrových hokuspokusů. A nutno říci, že něco z Firemanova objevitelství má v sobě i aktuální deska McCartney III.

Název alba je odkazem na elpíčka McCartney a McCartney II. První z nich vydal zpěvák těsně po rozpadu Beatles, v depresivním období na jaře roku 1970. Druhé vyšlo o deset let později a oznamovalo konec éry, kterou Paul strávil ježděním a natáčením se svou vlastní kapelou Wings. Uplynuly další čtyři dekády a máme tu sólovku McCartney III vzniklou opět v čase určitého osamění a izolace.

Už to, že hudebník nahrál všechny nástroje sám (až na drobnou výpomoc ohledně kytary a bicích v písni Slidin’), lze považovat za symptom doby. Ale asi je to pořád větší zábava, než když muzikanti spolupracují přes mail a Skype. Právě tímto solitérským způsobem se rodily i desky McCartney a McCartney II, k jejichž realizaci Paul nepřizval nikoho až na svou ženu Lindu.

Teď má pro změnu k dispozici svoje děti (kupříkladu za grafickou podobu alba je zodpovědná ex-Beatlova dcera Mary). Album se natáčelo zkraje letošního roku u něj doma v hrabství Sussex, kam se příslušník ohrožené části populace během nouzového stavu uchýlil.

Dělat hudbu pro sebe

Přípravu desky „Macca“ popisuje tak, že každý den ráno vstal a buď položil základ nové písničky, nebo přidal další vrstvu k té z předešlého večera. „Dělat hudbu pro sebe je zvláštní,“ svěřil se. „Absolutně jsem netušil, jak to skončí a jestli z toho vůbec něco bude.“

Nejvíce je to znát hned na první skladbě Long Tailed Winter Bird. V ní začne MCartney jednoduchým riffem na akustickou kytaru která je dominantou celého cédéčka a postupně přidává další vyhrávky. Zdá se to být prosté, jenže při druhém či třetím poslechu dojde i zdatnému instrumentalistovi, že takhle břeskně, lehounce a čistě umí zatrsat na kytaru jedině sir Paul.

Současnost desky McCartney III spočívá v tom, že na ní bělovlasá superstar nenabízí jen hrst melodických hitů (a že by je uměla!). Místo toho se pouští do poměrně odvážných, až hypnotických sekvencí, které i když ze skladatelského hlediska nejsou ničím složitým působí ve výsledku velmi moderně. Je v tom blues, ale i future rock a hard rock. Má to místy zkouřenou, triphopovou atmosféru.

Vezměte si například skoro devítiminutovou skladbu Deep Deep Feeling, ve které McCartney vystřídá všechny myslitelné polohy od písničkářské přes punkově pařičskou až po návrat k akustickému soundu, tentokrát se zvonivou dvanáctistrunkou.

S Lennonem za zády

Snad se zpěvák dva roky před osmdesátkou v duchu ptal na názor svého zesnulého přítele Johna Lennona, jenž by měl osm křížků letos (nebýt toho, že ho před čtyřiceti lety zastřelil šílený vrah). Lennon tíhl k přesně takovým experimentům, jaké zkouší Paul na svém novém CD.

Suma sumárum: jistěže se o čerstvé nahrávce sira McCartneyho mluví především proto, že je to on a nikdo jiný. Jistěže ve svém věku už těžko otočí kormidlem hudebního vývoje. Ale zápal a energie tohoto vitálního showmana, který nikdy nepřestal hledat, jsou tak nakažlivé, že mu promineme i slabší okamžiky. Je to jeho pozitivní náboj a chuť být stále „u toho“, co nás k McCartneymu znovu a znovu přivádí.