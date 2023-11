Je to rozený vzorňák. Hudební branže se svými večírky a davy fanynek ho nepoznamenala. Vždycky byl pilným studentem, který tušil, že jednou se bude muset živit něčím jiným než zpěvem. Je až s podivem, jak se tenhle skandálů prostý mladík mohl stát hvězdou československé pop music. Dnes je Pavel Horňák soudcem Nejvyššího soudu České republiky a na hudební comeback rozhodně nepomýšlí.

Pavel Horňák v roce 2008 v televizním pořadu Karla Šípa Všechnopárty. | Foto: ČTK

Narodil se 17. května 1968 v Sokolově, ale vyrůstal v Praze. Matka s ním chodila na konkurzy do filmů, zřejmě v něm viděla budoucího herce. Pavel Horňák si ale zahrál jen epizodní roli v seriálu Sanitka. Na obrazovce se objevil na 20 vteřin a tím jeho herecká kariéra skončila. Už na základní škole však zpíval ve sboru, a tak se dostal do dětské skupiny Faktor. S tou na sebe upozornil už na Festivalu politické písně ve svém rodném městě, kde v roce 1984 získal cenu diváků.

Ostatní popíjeli, on spal

S Faktorem už dříve (v únoru 1984) vystupoval v pražském Paláci kultury, kde si ho všiml František Janeček, šéf kapely Kroky, a nabídl Horňákovi, že spolu natočí dvě písničky na singl a dál se uvidí. Songy Škola v přírodě a Kdo ví z roku 1984 měly úspěch, a tak si Horňák s Janečkem plácli.

Horňák v šoubyznysu začínal, když mu bylo patnáct let, jak ale sám říká, fyzicky vypadal na dvanáct. Mladý vzhled mu vydržel až do vysokoškolských studií. Nejdřív ale vystudoval na sportovním gymnáziu Přípotoční. Podařilo se mu to i přesto, že jezdil skoro každý den se skupinou Kroky koncertovat. Zatímco muzikanti po koncertě popíjeli v baru, student Horňák šel spát, aby se ráno mohl učit. „Proto se mnou nikdo nechtěl být v hotelu na pokoji,“ vzpomínal později.

Pavel Horn neprošel

Jméno Pavel Horňák se stalo fenoménem populární hudby 80. let. Postupně vydal alba Dva roky prázdnin (1986), Dívčí království (1987) a S tebou i bez tebe (1989). Za dobu svého působení na tuzemské hudební scéně zpěvák prodal více než půl milionu desek. Autorem hudby většiny jeho hitů byl František Janeček. Několik písní pro něj napsal i Michal David, s nímž některé hvězdný mladíček také nazpíval. Příkladem za všechny může být třeba hit Jsme sehraní z roku 1986.

Milan Dyk, Pavel Horňák, Markéta Muchová, Michal DavidZdroj: Profimedia

Jako jeden z mála Janečkových zpěváků Horňák nevystupoval pod pseudonymem a zpíval pod svým vlastním jménem, i když se mu kapelník snažil vnutit umělecké jméno Pavel Horn. Například Michal David měl občanské jméno Vladimír Štancl, Jan Cézar byl původně Luborem Buňatem, Markéta Muchová se narodila s příjmením Krbušková, Arnošt Pátek býval Piaczekem a Milan Dyk Milanem Drličiakem.

Manžel, otec a soudce

Mladého zpěváka úspěch nepobláznil. Drogám, alkoholu a pofidérním známostem s fanynkami se vyhýbal. I když do jedné ženy se v době svého působení v šoubyznysu zamiloval. Tu si ovšem také vzal za manželku a zplodil s ní dceru a syna. Ještě před tím chodil s kolegyní ze skupiny Kroky Alicí Hálovou, tento románek ale kapelník Janeček zatrhl, na pracovišti totiž vyžadoval pouze profesionální vztahy.

Už v roce 1991 dokončil studium právnické fakulty a později získal i titul doktora práv. Od roku 1997 pracoval jako odborný konzultant v Kanceláři Poslanecké sněmovny, následně se stal soudcem, zaměřeným na civilní agendu. To znamená, že rozhodoval občanskoprávní spory, do vězení nikoho neposílal.

V roce 2019 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu České republiky. Dnes už se tedy věnuje svému serióznímu povolání a o nějakém hudebním comebacku vůbec neuvažuje. Dráha popového zpěváka je pro něj uzavřenou kapitolou.

