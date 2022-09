Kromě truchlící rodiny na pohřbu nechyběli zpěvákovi kolegové, hudebníci, ale i jeho fanoušci, přátelé a známí. „Pavel Novák měl velký dar darovat hudbu, která šla od srdce k srdci, jak pro velké, tak pro malé. Miloval posluchače, a také se pro ně obětoval - a to, co děláme z lásky k druhým, přetrvává přes bránu smrti,“ řekl při smutečním obřadu děkan přerovské farnosti Josef Rosenberg.

Vzpomínky na Pavla Nováka: Byl vždy dobře naladěný, smutní Heidi Janků

Pavla Nováka doprovodily na poslední cestu písničky, které měl rád. V kostele tak zazněly v podání jeho kolegů ze skupiny, se kterou řadu let účinkoval, písně Nádherná nebo Nad Moravou svítá. Smuteční proslov měl v kostele zpěvák Petr Šiška, který tvořil s Pavlem Novákem úspěšnou dvojici Šlágr kluci. „Bolí mě srdce, potí se mi ruce, ale patos ode mě nečekejte, protože to by se Pavlovi v žádném případě nelíbilo - byl veselá kopa a vždy s ním byla legrace,“ řekl.

Jako motorová myš

„Pavel byl často jako motorová myš, měl spoustu nápadů, byl studnicí kreativity, vtipů a na všechno měl řešení. Vždy pro něj byla nejcennější jeho rodina, ta byla na prvním místě - svou ženu Lenku miloval celým srdcem. Vždy, když jsme někam dojeli, tak jsem se těšil na to, jak bude s hrdostí vzpomínat na sportovní úspěchy svého syna, díky němuž jsem se stal odborníkem na fotbalovou reprezentaci a tureckou ligu. Svou dceru Elišku měl hrozně rád, byla to jeho princezna, a když se u ní objevil hudební talent, společně s ní nazpíval několik krásných duetů, které tady navždy zůstanou,“ dodal.

Pohřeb zpěváka Pavla Nováka v kostele sv. Vavřince v Přerově, 12. září 2022Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Petr Šiška také ocenil velkou profesionalitu Pavla Nováka. „Obdivoval jsem na něm, že když jeho táta odešel, táhl tu káru dál a začal se věnovat jak velkým, tak i malým posluchačům svými písničkami. Měl velký dar, protože dokázal potěšit nejen zdravé a usměvavé děti, ale uměl pomoci i těm, kterým život tolik štěstí nenadělil, takže jsou velice známé jeho charitativní projekty,“ zmínil.

Lidé vzpomínají na zesnulého Pavla Nováka. Facebook zaplavily kondolence

Prvního září měli oba zpěváci v Praze převzít ocenění Zlatá dvanáctka v hitparádě Českého rozhlasu za píseň Nad Moravou svítá. „My jsme tehdy věděli, že je Pavel nezvěstný, ale já do poslední chvíle držel v ruce jízdenky na vlak a tak trochu věřil, že se stane zázrak a přistoupí v Olomouci jako by nic, a my budeme dál pokračovat v konverzaci, kterou jsme před týdnem nedokončili. Bohužel, zázraky se v životě nedějí,“ dodal s pohnutím v hlase.

Potlesk a spousta slz

Když rakev zesnulého zpěváka za doprovodu rodiny a nejbližších opouštěla kostel, rozezněl se obrovský potlesk. Fanoušci se neubránili slzám. „Bude nám moc chybět. Pro Přerov je to velká ztráta, vždycky na Vánoce jsme chodili na jeho koncerty na Štědrý den,“ poznamenala smutně Zdeňka Fialová z Přerova.

„Známe ho celý život, i když trochu jinak, protože spolu synové hráli fotbal. Je nám to moc líto,“ dodala paní Jana.