„Když jsem byl mladší, poslouchal jsem hudbu jeho tatínka. Teď jsme s vnoučaty chodili na koncerty na náměstí a v Michalově a už tradičně se vždy těšili na jeho vánoční vystoupení. Není to dlouho, co jsme ho viděli naposledy zpívat. Když jsem včera rozklikl na internetu zprávu o jeho smrti, nemohl jsem tomu uvěřit. Byl to pro mě velký šok,“ svěřil se Jan Horák.