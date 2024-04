Pavol Habera, ikona československé hudby, se od rozbíjení oken ve svém rodném městě Brezno propracoval až na vrchol hudební scény. Jako teenager hrával s kapelou na svatbách a odpoledních čajích. Jeho cesta za slávou nebyla přímá. Nevedla přes hudební školy, ale přes ekonomickou fakultu. Jeho talent a charisma ho ale nakonec přivedly k legendárnímu Teamu a následně k sólové kariéře, která mu přinesla obdiv fanoušků i uznání kritiky.

Pavol Habera skládá a koncertuje stále dál | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Slovenský zpěvák, skladatel, muzikant a muzikálový herec se narodil 12. dubna 1962 ve slovenském Brezně. V činžáku, kde bydlel, byl jako dítě mistrem v rozbíjení skel u vchodových dveří. „Po škole jsem přišel domů, hodil tašku do kouta a šli jsme s klukama hrát fotbal. A protože brána byla obrácená směrem k domu a já jsem měl nejtvrdší střelu, trefoval jsem okna. A můj otec to musel zasklívat,“ vzpomínal Habera v pořadu Blízká setkání na Dvojce.

Vylomeniny na internátu

Už v mládí bylo jasné, že hudba bude jeho životem. První kapelu Small založil se spolužáky z průmyslovky v rodném městě. Už patnácti letech s ní hrával na svatbách. „Při tom jsem se hodně naučil. Hrát na svatbách je těžké, začínáte v osm večer a končíte ve čtyři ráno, takže hlasivky dostávají zabrat. Stejně jako dostala zabrat naše psychika. Se vzrůstajícím počtem vypitých panáků jsou nároky publika na repertoár velmi vysoké,“ líčil zpěvák, který coby interpret absolvoval i kdysi populární čaje.

Po střední škole se Pavol Habera překvapivě nevrhl na studia hudby, ale nastoupil na vysokou školu ekonomickou v Bratislavě.

„Když jsem bydlel na internátu, prováděli jsme s kamarádem různé nezbednosti. Volali jsme na neznámá telefonní čísla, on recitoval a já jsem zpíval. Asi po měsíci nás to přestalo bavit a začali jsme chodit do hospody,“ dodal k dokreslení svého tehdejšího života.

Zdroj: Youtube

Vykopl Team k popularitě

Poté, co úspěšně vystudoval ekonomii, se začal profesionálně věnovat hudbě. Kariéru zpěváka podpořil v kapele Avion, která se ale brzy rozpadla. V roce 1988 pak nastoupil do rockové skupiny Team z Martina. Ta byla založena už na začátku 80. let 20. století, ale největší úspěchy zaznamenala až po Haberově příchodu. „Známým jsem se stal až v 26 letech, až poté, co jsem měl za sebou všechny možné zkušenosti s vystupováním na veřejnosti,“ uvedl Habera.

S ním kapela vydala veleúspěšné album Team 1 s hity jako Reklama na ticho, Malá nočná búrka a Nároční, kterého se prodalo čtvrt milionu kusů. Svou popularitou tehdy skupina zastínila i legendární Elán. Kolem Teamu se rozpoutala hysterie. Mraky fanoušků, vyprodané koncerty i vystupování v zahraničí – to vše se stalo realitou.

2007. Habera s partnerkou Danielou PeštovouZdroj: Deník/Mária Rušinová

Po velkém úspěchu prvního alba ho skupina celé nazpívala i v esperantu. A díky novému manažerovi a světově uznávanému esperantistovi Stanovi Marčekovi začala vystupovat na setkáních esperantistů za hranicemi, hlavně na britských ostrovech. V letech 1989 až 1991 kapela Team opanovala anketu Zlatý slavík. Vystupovala ve sportovních halách, amfiteátrech a na stadionech. Deska Team 3 zaznamenala prodeje přesahující milion kusů. A v této situaci se Habera rozhodl vydat také na sólovou dráhu.

Sólová dráha

Rok 1991 byl pro Haberu zlomový. Vydal svou první sólovou desku nazvanou Pavol Habera, získal Zlatého slavíka i v kategorii zpěváků a jako jeden z mála dokázal porazit Karla Gotta. Pro něj pak napsal hit Když muž se ženou snídá. Tuto spolupráci si zopakoval i o pět let později a písničku Svet lásku má dokonce nazpíval s Gottem a operním pěvcem Peterem Dvorským. V 90. letech také pokračoval v koncertování s Teamem a stal se idolem žen a dívek.

Zdroj: Youtube

Pauzu od československého šoubyznysu si Habera naordinoval v letech 2000–2004, kdy žil ve Spojených státech, s výjimkou roku 2003, kdy se vrátil na Slovensko kvůli turné se svou kapelou po sportovních halách (to si zopakoval i v roce 2005 a 2006). Po návratu z USA se zpěvák nechal zlákat k účinkování v muzikálu Tři mušketýři v pražském divadle Broadway.

Byl také členem poroty pěveckých soutěží Slovensko hľadá SuperStar a Česko Slovenská SuperStar, kde úlohu porotce zastával od roku 2009. Se skupinou Team, pro kterou napsal většinu jejího repertoáru, také okusil, jaké to je vyprodat pražskou O2 arenu. Povedlo se to v roce 2019.

Kromě toho, že je stále hudebně aktivní, sbírá Pavol Habera kytary, klávesové nástroje nebo staré mikrofony. „Mám rád hlavně 50. a 60. léta minulého století, protože tehdy se podle mne vyráběly nejhezčí auta a i design ostatních věcí byl úžasný,“ řekl ke svému koníčku.

Nemanželé

Haberovou životní partnerkou je už dlouhá léta česká topmodelka Daniela Peštová. Několikrát se také spekulovalo o tom, jestli se slavný pár vezme.

„Už jednou jsem vdaná byla a Paľo byl taky ženatý. Až po své první svatbě jsem zjistila, že mi koncept manželství úplně nevyhovuje. Vždycky jsem chtěla být vdaná, protože jsem byla naučená, že to je něco, co se má dělat, určitý životní vzorec. Aniž bych ale poslouchala samu sebe, jestli to mám nebo nemám dělat, a asi mi ten formát nevyhovuje,“ přiznala pro Story Peštová s tím, že její partner to má podobně.

Modelka s Haberou vychovává tři děti – syna Yannicka, kterého má z prvního manželství, a společné děti Ellu a Paula Henryho.

Deset největších hitů

Reklama na ticho

Zdroj: Youtube

Držím ti miesto

Zdroj: Youtube

Severanka

Zdroj: Youtube

Krátke lásky

Zdroj: Youtube

Nemám čo stratiť

Zdroj: Youtube

Je to vo hviezdach

Zdroj: Youtube

Láska, necestuj tým vlakom

Zdroj: Youtube

Láska šialená (s Lucií Bílou)

Zdroj: Youtube

Když muž se ženou snídá

Zdroj: Youtube

Boli sme raz milovaní

Zdroj: Youtube