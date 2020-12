„Novinka obsahuje třináct písní, přičemž tři z nich navazují na ty dříve vydané. Aspoň já to tak obsahově cítím. Tančím a Tančím 2 – tady je to celkem jasné. Na song Jít rovnou za tebou navazuje Dej mi a píseň Bůh na novém albu zastupuje Já zprávu mám. Ze starších písní, takzvaných ‚šuplíkovek‘, jsem čerpal v případě Kateřiny, chtěl jsem ji už delší dobu dodělat. Album je podle mě kompletní. Bavil jsem se jak u jeho skládání, tak i při jeho nahrávání s kapelou,“ sděluje Pekař.

Dříve jste říkal, že když tvoříte, chcete mít písničky většinou napoprvé dobře. Stále platí, že než je pustíte ven, dáváte je k poslechu managementu i kolegům? Je pro vás hodně důležité znát jejich názor?

Písně dávám k poslechu jak své manažerce Barboře Toms, tak i booking manažerovi (Tomáš „Volt“ Vohradský) a například i řidičovi, technikovi, prodejci merche a hlavně klukům z kapely. Mají za úkol pustit si je doma a jejich poznámky se pak snažím vnímat. Je pro mě důležité znát názor kapely a celého týmu. Pokud budou v pohodě s písničkou, kterou mají hrát, bude to v pořádku. Pokud by za ní nestáli, bylo by to na pódiu znát a písničku bychom nakonec museli vyřadit z playlistu. To ale člověk pozná až během živého hraní.

Už jste o tom mluvil, album obsahuje i pokračování hitu z vašeho albového debutu #Pekař – skladbu Tančím 2. Co vás vedlo k tomu, abyste na ten příběh navázal?

Dlouho jsem se tomuto sportu věnoval a hodně mu dlužím. Chtěl jsem vytvořit samba rytmus na pochod tanečníků na soutěže. A díky vzpomínkám a psaní zpráv s Davidem Čechlovským, mým kamarádem z taneční školy, jsem si zase oživil vzpomínky, ze kterých je složena píseň Tančím 2. Už se moc těším na natáčení klipu.

V písních popisujete osobní prožitky a všímáte si i stavu společnosti – o tom je už zmíněná skladba Já zprávu mám. Pravda, není ta zpráva o lidstvu moc lichotivá. U této písně pramení inspirace z čeho?

Teď asi vyzním jako blázen, ale nechci lhát. Dlouho jsem seděl nad papírem a mluvil s bohem. A nakonec jsem měl kolem třetí ráno, po lahvi vína, vidění. A tak jsem to naspal. Za pár měsíců přišla „corona“ a já si to zazpíval znova. Musím říct, že mi přejel mráz po zádech.

Zmíníte i další spolupracovníky na albu? A koho jste přizval do písní Dej mi a Vamos?

V písni Dej mi hostuje zpěvačka Veronika Svobodová, přítelkyně našeho saxofonisty Kryštofa. Dlouho jsem hledal hlas, který by odpovídal Lucii Bílé, aspoň ve smyslu razance a vášně. A věřím, že jsme se rozhodli správně. Píseň Vamos byla s Jakubem Děkanem a jeho kluky. Jsem za ní neskutečně vděčný, protože to je v podstatě veselá písnička, která nás na našem společném turné Vamos tour velice bavila. Věřím, že to přerušenou šňůru jednou dojedeme.

Desku jste nahrál s kapelou v novém složení. Jak moc velká změna to pro vás byla?

Kapelu tvoří basa, bicí, kytara, saxofon, klavír – jmenovitě Ondra Soukup, Mickey Mikulica, Kryštof Danczi, Jamie Oswald. Jsem rád, že jsem do toho šel, i když to bylo někdy o nervy. Stálo to ale za to. Je lepší se podělit, vyslechnout si názor druhých a zkusit i jinou cestu.

Natáčeli jste v první koronavirové vlně, takže se asi dá říct, že všechno špatné je pro něco dobré… Jak vlastně na celou věc kolem viru nahlížíte?

Dá se říct, že ano. Na všem negativním jde najít něco, co vám pomůže se nezbláznit, a jednou z takových věcí je práce. No a co se týče koronaviru, jsem jen člověk z davu a moje informace o téhle věci jsou velmi omezené. Spíš si myslím, že ukazuje naše charaktery v zátěžových situacích. Někdo se na tom snaží získat, někdo se snaží pomáhat. Někdo protestuje. Upřímně – těším se, až to přejde a zase se budeme moci nadechnout. Věřím, že v létě 2021 už to možné bude.

A jaké máte plány ohledně koncertování, pokud se teda situace uklidní?

Na jaře máme v plánu odjet turné Nám se stalo něco překrásného. A do toho se budeme snažit absolvovat všechny přeložené akce. Přesně, pokud to situace dovolí. Nejvíc se budeme připravovat na léto, kdy pojedeme s kapelou Mašina Tour (viz naše pátá píseň na CD). Chceme zase lidi bavit a zároveň se sami bavit hraním.

Může vás těšit fakt, že jste jedním z nejvyhledávanějších autorů na YouTube. Málokdo má takové počty zhlédnutí klipů jako vy. Je to pro vás třeba v něčem zavazující – ve směru k posluchačům?

Je to pro mě důležité, ale není to to nejdůležitější. Jsem rád, že si lidé pouštějí naše písničky. A doufám, že se je dobře naučí i z lyrics videí, které budeme na YouTube postupně přidávat. Protože až se zase bude moc hrát, chci slyšet lidi. To je ten největší dar, když posluchači znají text. Kolikrát je to i ta nejlepší nápověda.