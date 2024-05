Josef Melen, bývalá dětská hvězda československé pop music, se po letech vrátil na hudební scénu. Po turbulentních životních zkušenostech, které zahrnovaly i vážnou nehodu a boj s rakovinou, znovu objevil svou vášeň pro hudbu. Interpret hitu Né, pětku né je v současnosti také úspěšným moderátorem a dokonce má i vlastní značku kávy. Další díl seriálu Zpívali v osmdesátkách je věnován právě jemu.

Narodil se 27. prosince 1973. Ne nadarmo je jeho životním mottem věta: Kdo dřív přijde, ten dřív Melen. Už jako čtyřletý totiž Josef Melen bubnoval kapele. Jeho hudební kariéra ale začala ještě o rok dříve, když doprovázel svého otce, který doma cvičil na akordeon, tím, že tloukl vařečkou ho hrnce.

Melenovým největším hitem byla píseň Né, pětku né, kterou na hudbu anglického originálu No Milk Today od skupiny Herman's Hermits otextoval František Ringo Čech. Ten také vzal nadějného bubeníka a zpěváka pod svá křídla.

K Janečkovi se dostal díky inzerátu

„Dnes si myslím, že ta píseň pro mne byla požehnáním. Díky ní si mě lidi pamatují. I když bylo období v mém životě, kdy jsem si myslel, že je to prokletí. Všichni chtěli jenom Né, pětku né. Už jsem z toho byl hodně nesvůj,“ řekl Melen, který svou první desku natočil už v deseti letech.

Ve třinácti pak dostal nabídku angažmá ve skupině Kroky Františka Janečka. Došlo k tomu poněkud kuriózně. Melenův otec sháněl do rodinné kapely klávesy, které tenkrát na inzerát prodával právě Janeček. Slovo dalo slovo a bylo rozhodnuto, že nadějný zpěvák s Kroky natočí desku. A stalo se. Deska se jmenovala Josef Melen a spolužáci a vyšla v roce 1985.

Jako zpěvák a bubeník působil u Františka Janečka v letech 1986 - 1989, potom několik měsíců spolupracoval se skupinou Maximum Petra Hanniga. V sedmnácti ale jeho kariéra dětské hvězdy pohasla.

Zpívat o zvířátkách v sedmnácti nechcete

„Revoluce přetrhala strašně moc vazeb. Tehdy skončily Kroky Františka Janečka a já přešel k Petru Hannigovi. To bylo těsně před revolucí. Pořád jsem v té době zpíval Pětku. To byla věc, která mě štvala, protože jsem v pubertě zpíval jenom písničky o zvířátkách a o škole, a to už nebylo úplně vhodné. Byla to chyba produkce, že nikdo neudělal takový přerod, abych dostal nový repertoár pro svoje fanynky, kterým bylo tehdy také patnáct a více let. Pokud v sedmnácti zpíváte dokola jen o škole, tak už se vám nechce. A fanoušci také chtějí poslouchat něco, co prožívají,“ vzpomínal Melen v rozhovoru pro Deník.

Od té doby jakoby ho pronásledovala smůla. Rozešel se s manželkou, s níž měl syna Josefa. Ve stejné době prodělal těžkou dopravní nehodu, po které dočasně ochrnul. „Prasklo mi levé zadní kolo a sjel jsem z osmimetrového srázu do oranice. Tři a půl hodiny jsem byl zaklíněný v autě a nemohl se hnout. Objevil mě až řidič autobusu,“ popisoval nešťastný okamžik. Od té doby mimo jiné propaguje práci záchranářů.

Vzdal poctu Rammsteinům

Dnes je Melen znám jako moderátor Českého rozhlasu Dvojka, kde uvádí písničkový pořad Srdcovky od Dvojky. Počátky jeho rozhlasové práce ovšem sahají až do roku 1993, kdy uváděl ranní show Rádia Golem. „V té době se všechno české považovalo za špatné, a tak jsem tehdy musel vysílat pod pseudonymem Jan Alan,“ vysvětlil muž, který se poté v roce 1995 stal jedním z prvních hlasů Rádia Relax.

Sice se živí především moderováním, ale vrátil se i k hudebním vystoupením. „Moje cesta zpátky do showbyznysu, co se týká hudby, byla o to snadnější, že jsem pořád aktivním moderátorem. Potkával jsem se tedy celou dobu s bývalými kolegy z branže na jevišti. Byl jsem ten, který je na galavečerech uváděl. Například s Michalem Davidem se občas na jevišti potkáváme. On je host večera, který uvádím, takže jsem vlastně kontakt úplně nepřerušil. Dnes už je možnost vidět mě na jevištích i jako zpěváka,“ uvedl Melen.

Bývalá dětská hvězda má za sebou také několik úspěšných zahraničních projektů v roli hudebníka a producenta. Svou skladbou se podílel na albech předělávek písní německé skupiny Rammstein nebo Grateful Dead a dalších.

10 největších hitů:

Moucha (1983)

Údolí vran (1984)

Né, pětku né (1984)

Vánoční zvonky (1984)

Školo, ahoj (1984)

Je to přichystaný (1985)

To jsme se nasmáli (1986)

Správní kluci (1989)

Déšť (1990)

Tak jsem tu zpátky, kamarádi (2023)

