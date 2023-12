Po dvou letech od svého posledního koncertu v Česku se Pet Shop Boys vrátí do Prahy. V rámci turné Dreamworld: The Greatest Hits Live se Neil Tennant a Chris Lowe představí českému publiku tentokrát v O2 Universu. Fanoušci si jejich originální popové divadlo užijí 1. července 2024.

Britská hudební skupina Pet Shop Boys, kterou tvoří už skoro sedmdesátiletý Neil Tennant a jeho o pět let mladší kolega Chris Lowe, byla headlinerem mnoha předních světových festivalů. Pet Shop Boys dosud odehráli koncerty v 63 zemích a potěšili miliony diváků. Teď potěší i české publikum.

Svou pověstnou show se chystají předvést 1. července příštího roku v pražském O2 Universu.

Vůbec první turné Pet Shop Boys nazvané Dreamworld: The Greatest Hits Live, věnované největším hitům skupiny, odstartovalo už v květnu 2022 v Miláně a následně s velkým ohlasem objíždělo arény v Evropě a Velké Británii. Londýnský Evening Standard popsal jejich vystoupení v londýnské O2 Areně jako „extatickou prezentaci čtyřiceti let geniality“. Pokud tedy svůj výkon zopakují, má se Česko na co těšit.

Rekordmani z Guinnessovky

Pet Shop Boys za svou kariéru prodali 50 milionů desek a jsou zapsáni v Guinnessově knize rekordů jako nejúspěšnější duo v historii britské hudby. Od roku 1985, kdy podepsali smlouvu s vydavatelstvím Parlophone Records, měli ve Velké Británii 42 singlů v Top 30, z toho 22 hitů v Top 10 a čtyřikrát byli na prvním místě. Vydali 14 studiových alb, která se všechna dostala do britské Top 10 i do albových žebříčků po celém světě.

Na co se u Pet Shop Boys těšit?

Jejich zatím nepojmenované patnácté studiové album produkuje James Ford a jeho vydání je naplánováno na duben 2024, kdy zároveň uplyne 40 let od vydání první desky Pet Shop Boys.

Mimochodem v červnu letošního roku vydali Pet Shop Boys kompletní sbírku singlů nazvanou SMASH - The Singles 1985-2020, která obsahuje ty největší pecky od doby, kdy začali vydávat desky.