Výsledkem je kouzelná skrumáž, kterou její tvůrce nazval Flotsam And Jetsam. Kdo by tento komplet hledal v obchodech s hudebními nosiči, byl by zklamán. Jde totiž o čistě digitální vydání, přístupné skrze obvyklé streamovací servery.

První část je ohraničená lety 1976 až 1985, během nichž tento bytostný experimentátor vydal svá první čtyři sólová alba, nazvaná jednoduše Peter Gabriel 1 až 4. Kompilace Flotsam And Jetsam začíná coververzí písně Strawberry Fields Forever od skupiny Beatles, což byla vůbec první Gabrielova nahrávka po odchodu z Genesis. Další část, věnovaná letům 1986 až 1993, nabízí remixy nejznámějších Gabrielových skladeb a prozrazuje, jak to vypadá, když si jeho chraplák vezmou do prá-ce kolegové z Massive Attack či The Bomb Squad.

Radost až do rána

Třetí díl kompilace (1994 až 2016) se točí kolem období veleúspěšné desky Up a nechává vyniknout pár zapome-nutých klenotů: Gabrielovu verzi jazzového standardu Summertime z albové pocty Georgi Gershwinovi nebo spolupráci s Robbiem Rober-sonem na soundtracku k filmu Fenomén. Je tu i Cohenova Suzanne z desky I’m Your Fan. Zkrátka: pro opravdové fandy radost až do rána.