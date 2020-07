Když Peter Allen Greenbaum, na pódiu používající pseudonym Peter Green, požádal před více než padesáti lety bubeníka Micka Fleetwooda, aby se přidal k jeho kapele, netušil, že tím zadělává na hudební legendu.

Skupina Fleetwood Mac, vzniklá v létě roku 1967 v Londýně, se stala jednou z nejslavnějších světových formací. Později bude patřit k tahounům ostrovního poprocku, ale v jejím základu, který položil právě Peter Green, znělo čistokrevné blues.

„Fleetwoody“ si tento výjimečný skladatel, hráč na kytaru a zpěvák vymyslel poté, co se otrkal v Bluesbreakers Johna Mayalla. Ke králi britských bluesmanů nastoupil roku 1966 jako náhrada za Erika Claptona, jenž se chystal založit superskupinu Cream. Sám Clapton svého rivala od začátku velmi uznával hlavně proto, že se Green nepředváděl, neexhiboval, ale stavěl spíš na prožitku a náladě.

To ostatně charakterizuje i jeho nejznámější skladby: instrumentálku Albatross a exoticky znějící hit Black Magic Woman, který s velkým úspěchem převzal Santana.

S kapelou Fleetwood Mac natočil Green první tři dnes už klasická alba. Časem si však jeho spolupráči začali všímat změn v Peterově chování. Vlivem užívání LSD se u něj projevila schizofrenie, která ho v sedmdesátých letech zavedla do různých psychiatrických zařízení.

Z „Fleetwoodů“ se mezitím stala úplně jiná značka. Posíleni o kytaristu Lindsayho Buckinghama a zpěvačku Stevie Nicksovou dobyli hitparády s chytlavými písněmi jako Little Lies, patřícími do středního proudu.

Pozdní návrat

Peter Green se jim ztratil z dohledu. Občas se někde vynořil, aby si jednorázově zajamoval nebo se i pustil do krátkodechých projektů. Jinak ale se svými démony zápasil až do devadesátých let.

Mezitím se v hudebním světě stal bezmála mytickou postavou. Šuškalo se, že si schválně nechal narůst dlouhé nehty, aby nemohl hrát na kytaru. Že chtěl rozdat všechny peníze a stát se poustevníkem.

Teprve v roce 1997 se vrátil se vší parádou coby lídr skupiny Peter Green Splinter Group. V rychlém sledu vychrlil desítku skvěle přijatých alb, na nichž oslňoval nejen bezchybnou hrou, ale také výteč-ným, nakřáplým zpěvem.

Jeho úžasný pozdní comeback trval až do roku 2004. Pak zase zmizel. Zrušil turné, konec, opona. A teď je to tedy definitivní.