Už popětadvacáté vyrazí na své vánoční turné zpěvák a hudebník Petr Bende. Opět ho na něm doprovodí jak jeho kapela, tak i cimbálová muzika Gromba, dětské pěvecké sbory a řada dalších hostů, mezi nimiž bude i Petrův táta. Šňůra o třinácti zastávkách začne 3. prosince v Rapotíně a skončí 19. prosince ve Zbraslavi u Brna, kde její tradice odstartovala.

Hudebník Petr Bende vyráží na vánoční turné | Foto: archiv PB

Vzpomínáte si, jaké to tehdy bylo?

Psal se rok 1997. Rozhodl jsem se udělat první „velký“ sólo koncert. Zapojil jsem do toho celou rodinu a fungoval opravdu u všeho. Od výlepu plakátů přes vykládání aparatury až po chystání židlí. Na tu dobu jsme měli možnost hrát na skvělou aparaturu díky kamarádovi, který ji vlastnil a nám ji vlastně jen tak zapůjčil. Zasedací pořádek v sále byl ještě u stolů a platících bylo, myslím, maximálně do třiceti návštěvníků, zbytek tvořili kamarádi a rodiny. Měl jsem trému, poprvé jsem předstupoval před publikum s vlastním celovečerním programem, hrál vlastní písně a upravoval klasické koledy. Koncert dopadl úžasně, a jak už to na Moravě bývá, tak jsme to pak v naší dědince Újezd u Rosic slavili v místní hospůdce do časného rána.