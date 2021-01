„Jsem rád, že se nová písnička přenáší na ostatní právě v tom pozitivním slova smyslu. Má v sobě naději. Mně se snesla 28. prosince 2020 asi opravdu z nebe. Jen jsem ji zapisoval, když mi běžela v hlavě. Přemýšlel jsem, jak svým fanouškům poděkovat. Nakonec to přišlo samo. První, kdo píseň slyšel, byli moji dva synové Maty a Max. Líbila se jim, dali mi energii k tomu, abych ji zveřejnil, a tak se i stalo. Obratem jsem ji ve svém studiu natočil, poslal na mix do studia CH Records Pavlu Kolaříkovi. A na Silvestra mi kamarád Petr Kubala z Ostravy udělal lyric video. Píseň byla na světě. Byla to okamžitá reakce,“ říká Petr Bende.

Jak to tak přijde, že v těžké době napíše muzikant pozitivní píseň? Mimochodem ji doprovází i videoklip…

Cítil jsem, že to musí být okamžitá akce. To samé bylo s klipem. Již delší dobu jsem sledoval Milana Mejlu Basela, zkušeného a šikovného člověka na klipy. Oslovil jsem ho a jsem moc rád, že s nabídkou na spolupráci se mnou souhlasil. Dopadlo to skvěle a v této chvíli máme klip hotový. Moc mu děkuji.

Poprvé se v něm v mém případě jedná o zimní přírodní tématiku, a jelikož je to opravdu moje osobní píseň, tak jsem v klipu sám s přírodou, toulající se nebo v poklidu u krbu. Prostě jsem to všechno nechal na Milanovi a jeho kameře, na sdělnosti textu a hudby snoubené s filmovými záběry z přírody a exteriéru. Ke zhlédnutí klipu zvu všechny na Youtube PetrBendeCZ.

S posluchači jste v minulém roce prožil desítky hodin prostřednictvím sociálních sítí. Vynahradily vám koncerty, které jste pro ně odehrál, aspoň trochu regulérní vystoupení? A hodláte v nich pokračovat?

Když jsem v březnu začínal na Facebooku s vysíláním, které jsem si pojmenoval Živě z obýváku, tak jsem nemyslel na to, že se tomu budu věnovat ještě v dalším roce. A že to bude jediná možnost, jak se s fanoušky setkat. Trošku se nám to protáhlo a vytvořili jsme si takový ostrov hudby, kde se společně setkáváme. Moje archivářka Marta Mastná mě překvapila statistikou, ve které říká, že jsem od března loňského roku živě odehrál přes 46 hodin na sociálních sítích (šlo o 210 písní, z toho bylo 84 různých skladeb).

Moc děkuji všem fanouškům, kamarádům a posluchačům, kteří mě sledují, hudebně i lidsky. A podporují mě. Vlastně mi to vše nahrazuje živé vysílání. Jinak zůstávám ve střehu, zpívám, skládám a snažím se stále někam posouvat.

Všichni vyhlížíme dny, kdy budeme moct zase normálně žít. S jakými plány hledíte do budoucnosti a co byste v tomto roce rád uskutečnil?

Nejraději bych se vypravil na cesty za fanoušky a koncertoval. Snad se toho již brzo všichni dočkáme. Věřím v letní koncerty, mé sólové recitály, a snad i větší akce. I kdyby tohle vše nebylo, tak mým světlem ve tmě jsou mé tradiční vánoční koncerty s kapelou a cimbálovkou, které jsme letos museli přesunout. Doufám, že se v roce 2021 opět rozjedeme po celé naší republice.

