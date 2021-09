Kmotrem alba bude Lea Šteflíčková, miss ČR za rok 2018. Každý, kdo na koncert do Akropole dorazí, se může těšit nejen na písně z nového alba a další hity, ale i na premiéru klipu Pádím. Jak prozradil Petr Janda, na návštěvníky koncertu čeká také speciální scéna, která bude ověšena právě různými kaťaty. Fanoušci navíc mohou přinést kaťata svá a doplnit tak stávající výzdobu.

„Výraz kaťata používám běžně. Přijde mi to jako hezké a hlavně legrační slovo a já mám legrační slova rád,“ říká frontman Olympicu Petr Janda k názvu nového alba a dodává: „Kaťata jsou navíc do určité míry rockovým symbolem, protože kupříkladu nosit džíny bylo považováno za výraz vzdoru proti minulému režimu.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.